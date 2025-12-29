La Capital | Ovación | Central

La insólita sesión de tatuaje de un ex-Central para YouTube: ayuno, cirugía y originalidad

Durante el receso de verano del fútbol argentino, un delantero de Racing compartió las imágenes de su extensa sesión junto a tres tatuadores

29 de diciembre 2025 · 11:30hs
Duván Vergara

Duván Vergara, ex-Central, compartió la secuencia de su sesión junto a tres tatuadores.

En pleno receso del fútbol argentino, los futbolistas aprovechan las vacaciones para compartir con su familia y amigos, o bien descansar en distintos destinos alrededor del mundo. No obstante, durante este período, también se ven algunas situaciones fuera de lo común, como el insólito caso de la sesión de tatuaje de Duván Vergara, ex-Central.

El actual delantero colombiano de Racing disfruta del rato alejado de las canchas en su país y sorprendió a sus seguidores al realizar una exigente sesión de nueve horas junto a tatuadores, hecho que decidió compartir a través de la plataforma de YouTube.

Según se pudo observar en el video publicado, Vergara mostró detalles inéditos del trabajo y relató las dificultades físicas que enfrentó durante la jornada, en la que estuvo acompañado por tres tatuadores distintos que trabajaron sobre un diseño de alto nivel de detalle.

El tatuaje de grandes dimensiones se realizó en la zona frontal de su cuerpo y Duván debió permanecer alrededor de largas horas sin comer mientras se llevaba adelante la sesión.

El insólito tatuaje de Duván Vergara

En el video difundido por el propio futbolista se pueden ver las imágenes del proceso que atravesó Vergara para tatuarse, con tratamientos médicos específicos dentro de una clínica de cirugía plástica.

Allí, se observa la magnitud del proyecto, con los tres tatuadores trabajando tanto en los bocetos previos como en el momento de tatuar al jugador en medio de la sala de cirugía, en un entorno cuidadosamente preparado para garantizar higiene y precisión. Entre los diseños que se tatuó se encuentran un león gigante, una ruleta de casino y otros detalles.

El posteo generó un fuerte impacto en las redes sociales debido a que distintos usuarios destacaron la resistencia de Vergara y la originalidad de su tatuaje, aunque otros también criticaron el particular proceso al que fue sometido.

