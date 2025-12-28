Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Federación de Los Quirquinchos rompió el mercado de pases y sumó dos volantes de buen pie para pelear la Liga Interprovincial. Promete que no serán los únicos

Pablo Becker elude a un rival en su debut con la camiseta de Rosario Central

Los Quirquinchos , el pequeño pueblo del sur de Santa Fe , está revolucionado tras el anuncio oficial del club Atlético Federación , que sorprendió a propios y extraños al anunciar el arribo del exjugador de Central, Pablo Becker . No conformes, la institución se prepara para romper el mercado de pases y anunciar la próxima semana a Fernando Belluschi , campeón con Newell’s en 2004.

La bomba cayó como pocas y Federación se hizo de dos volantes de buen pie que lo posicionan como candidato en la Liga Interprovincial. El volante, ex Rosario Central ya firmó y hasta posó con la camiseta del club que lo vio correr por primera vez detrás de una pelota.

Es que Pablo Becker es oriundo de Los Quirquinchos y Federación es el club de su infancia hasta los 13 años, cuando viajó a Rosario para vestir la camiseta de Central hasta debutar en primera división. Así, Becker con 32 años regresa a su pueblo natal para seguir jugando al fútbol, pero no será el único ya que la próxima semana se sumará Belluschi y desde la dirigencia adelantan que seguirán activos en el mercado de pases.

A Pablo Becker se le unirá la próxima semana Fernando Belluschi, el volante campeón con Newell’s en el Apertura 2004 también nació en Los Quirquinchos . El Cabezón tiene más historia con Federación ya que realizó gran parte de su formación en su pueblo.

A la Lepra llegó para los últimos años de las inferiores y debutó en primera en 2022, con 19 años. Su último paso fue por Estudiantes de Río Cuarto donde sufrió la rotura del ligamento cruzado y con 41 años merodeó el retiro, pero finalmente se sumará a las filas del Ranero, como se lo conoce al Club Atlético Federación.

Belluschi llegó al fútbol profesional en Newell’s y al poco tiempo fue campeón con el Tolo Gallego en el banco de suplentes. Su rendimiento lo llegó a River y de allí el salto a Europa donde jugó en Olympiacos de Grecia.

Su mejor rendimiento lo demostró en Porto de Portugal donde consiguió seis títulos, incluidas una Copa UEFA (ahora Liga Europea de la UEFA). Más tarde vistió la camiseta de Génoa en Italia y Bursaspor en Turquía. A mediados de 2015 firmó para el Cruz Azul de México, pero sólo jugó seis meses.

En enero de 2016 firmó en San Lorenzo donde volvió a ser campeón del fútbol argentino ganando la Supercopa Argentina ante Boca. Ese mismo año fue considerado el Futbolista Argentino del Año por el Circulo de Periodistas Argentinos, en el marco de los Premios Olimpias. Tras cuatro años en el Ciclón, el Cabezón fichó para Lanús donde jugó una temporada para regresar a Newell’s en febrero de 2021.

El regreso al Parque de la Independencia no fue bueno y el volante se despidió de la Lepra sin pena ni gloría, para pasar a Estudiantes de Río Cuarto, donde sufrió una grave lesión que lo tuvo marginado de las canchas más de un año.

¿Y Pablo Becker?

La carrera de Pablo Becker está atravesada por las lesiones. Desde sus primeras temporadas con Rosario Central no pudo mantener la regularidad necesaria para su explosión definitiva.

Debutó en 2010 con 17 años cuando Rosario Central no podía hacer pie en su primer año en la B Nacional y fue su único partido ante Gimnasia de Jujuy. Una lesión lo sacó de las canchas durante más de seis meses. En la temporada siguiente, con Juan Antonio Pizzi como entrenador, le costó encontrar lugar y recién volvió a ponerse la camiseta en un partido profesional en la temporada 2012-2013.

Becker fue tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en el comienzo de la levantada histórica del Canalla para lograr el ascenso, sin embargo, otra vez las lesiones lo relegaron y perdió el puesto con Hernán Encina.

Ya en primera división, Russo siguió apostando por Becker, ya sea como titular o recambio, pero a finales del 2014 le diagnosticaron una hernia de disco que lo dejó afuera del equipo durante cinco meses.

En 2015, Con Eduardo Coudet en el banco alternó, pero nunca fue un alternativa concreta para El Chacho por lo que en junio de 2016 recaló a préstamo en Defensa y Justicia, donde una fractura de tobillo le impide jugar más de tres partidos.

Un trunco paso al Asteras Tripolis de Grecia en 2017, lo dejó sin jugar en Central y a mediados de 2018 ficha para Antofagasta de Chile, donde apenas pisa el campo de juego en 8 partidos.

En julio de 2019 queda libre de Rosario Central y no logra encontrar club, pero en enero de 2020 firma con Aldosivi, aunque tampoco pudo sumar un grueso de partidos. A principios de 2022, Defensores de Belgrano lo anuncia como refuerzo.

Su estadía por el Dragón no fue buena y a mitad de año decide emigrar a Italia donde jugó en Civitanovese, de Civitanova Marche, y Trodica, de la región de Las Marcas. Tras su paso por Europa regresó a su pueblo natal para jugar en Federación de Los Quirquinchos.

Otro exCentral en el plantel

Para el 2026, Federación de Los Quirquinchos tendrá en sus filas a otro surgido en Rosario Central: Cristian Godoy. El defensor hizo las inferiores en el Canalla y fue prestado a Tiro Federal, en el marco del acuerdo que el club de Ludueña había firmado con los de Arroyito.

Godoy jugó 23 partidos en 2025 y anotó tres goles. Llegó a Los Quirquinchos luego de pasar por Acassuso, Estudiantes de Buenos Aires, Talleres de Remedios de Escalada, Deportivo Morón y Luján.

Nacido en San Nicolás, Godoy llegó a jugar siete partidos en Rosario Central. Su debut fue un 0 a 0 entre Central y Vélez por el torneo Clausura 2010. Luego se puso seis veces más la camiseta auriazul durante la temporada 2010 y 2011 del Nacional B: victorias ante Chacarita e Independiente Rivadavia, empates frente a Instituto y Gimnasia de Jujuy, y derrotas contra Boca Unidos y Aldosivi.