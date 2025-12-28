Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

El volante ofensivo de 31 años rescinde su contrato con Celta de Vigo y hay fuertes indicios de que su próxima estación sería nada menos que Arroyito

Franco Cervi, con la camiseta de Celta de Vigo. Se fue del club español y su destino sería Central.

En vísperas de año nuevo y a pocos días de que el plantel de Central regrese al trabajo par iniciar la pretemporada, el mercado de pases comienza a ganar preponderancia. Todavía no hay refuerzos en el Canalla, pero desde España llegó una noticia que generó impacto en Arroyito y tiene como protagonista a Franco Cervi . ¿Se dará esta vez el regreso de Chucky? Es una gran posibilidad .

Todavía hay cuestiones que resolver y por el lado de Central el hermetismo es total, pero hay indicios muy fuertes de que esta vez el regreso de Cervi podría darse.

Por el momento lo único confirmado es que el volante ofensivo rescindirá su contrato con Celta de Vigo . De esa forma el futbolista queda en libertad de negociar con el club que lo pretenda.

Y Central siempre fue una alternativa viable para Cervi, quien conoce el club a la perfección porque es un jugador que se formó en las entrañas del club de Arroyito.

>>Leer más: Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

En el portal español “Gol Digital” apareció la noticia sobre la rescisión de contrato de Cervi en Celta de Vigo. Y no sólo eso, sino que la misma afirma con todas las letras que su futuro será precisamente Central.

Lo que dijo "Gol Digital"

“El volante argentino, con escaso protagonismo en Balaídos pese a su peso interno, regresa a casa por una cifra cercana a los 300.000 euros. Es un movimiento de impacto inmediato en la gestión: libera una de las fichas más altas de la plantilla y acerca al club al exigente presupuesto de ventas marcado para la temporada”, describe un fragmento de la nota del medio español.

Y agrega: “La operación se ha cerrado con discreción y consenso. El jugador entiende el momento del club y el club facilita un destino que tiene un enorme componente emocional para el futbolista”.

Chucky Franco Cervi debutó en Central de la mano de Miguel Ángel Russo, pero explotó en el equipo de Coudet.

Lo que trascendió desde España es que Cervi es uno de los contratos más altos de Celta de Vigo y que entendiendo la situación, sumado a que jugó poco en la última temporada, tomó la decisión de rescindir el contrato para darle algo de oxígeno al club español respecto al presupuesto.

>>Leer más: En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que llegó con bajo perfil y colmó las expectativas

“A sus 31 años, el argentino necesitaba continuidad. En Vigo entendían que mantener una ficha elevada sin protagonismo real no era sostenible en un contexto de ajustes. El acuerdo, elegante por ambas partes, evita tensiones y acelera la reordenación interna que Giráldez quiere para la segunda vuelta”, reza otra parte de la nota de “Gol Digital”.

Chucky podrá negociar con quien quiera

Confirmado esto, Cervi queda con el pase en su poder, frente a la posibilidad de negociar con cualquier club. Y si desde España hablar en firme que su futuro deportivo está en Central es porque manejan algún tipo de información que de este lado del mundo prefieren mantener en absoluta reserva.

Que Central esté interesado en Cervi no es ninguna novedad. De hecho, desde hace varios años que se viene tentando al jugador para que regrese, pero hasta aquí nunca fue posible.

El recuerdo más cercano es lo que ocurrió en el mercado de pases anterior, en el que Central fue por Cervi con mucha decisión, pero por cuestiones personales el futbolista decidió quedarse un tiempo más en Europa. Algunas fuentes consultadas cuentan que Chucky siempre tuvo en mente volver a Central, pero que lo iba a hacer en el momento en que se sintiera preparado para dar ese paso.

>>Leer más: Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Un rompecabezas que se arma solo

Del lado de Central el hermetismo es absoluto. No hay ninguna voz oficial que confirme si ya hubo algún tipo de contacto con el volante zurdo, pero en esta especie de rompecabezas que se empezó a armar tras la publicación del medio español, muchas de las piezas encastran a la perfección.

Futbolísticamente no parece el mejor momento de Cervi, ya que en esta última temporada jugó muy poco. Lo hizo apenas en tres partidos, dos de ellos por la Copa del Rey y el restante por la Europa League. Más allá de eso, en Arroyito creen que es un jugador totalmente recuperable y que le puede aportar mucho al equipo.

Esta posibilidad de Cervi se da en un momento particular, en medio de la indecisión sobre la continuidad de Ignacio Malcorra, a quien en pocos días más se le vence el contrato con Central.

Cervi es un futbolista de condiciones similares a las de Nacho, que podría tomar la posta en caso de que el oriundo de Río Colorado no continúe en el Canalla.

Con el duro primer semestre que se le viene a Central esta posibilidad de Cervi cierra por todos lados. Es que el Canalla tendrá que afrontar no sólo el torneo Apertura y la Copa Argentina, sino también la Copa Libertadores, por lo que será necesario contar con el recambio suficiente.

Un Cervi al que todos conocen

Al hincha de Central no hace falta explicarle quién es Cervi. Todos recuerdan a ese chico de que debutó a los 20 años (el 9 de noviembre de 2014), de la mano de Miguel Ángel Russo. Pero su explosión futbolística fue a partir de 2015, ya con el Chacho Coudet como entrenador.

En 2016 fue transferido a Benfica de Portugal y su próximo club fue Celta de Vigo, donde por estos días está poniéndole punto final a su contrato (le quedan seis meses).

Sin información precisa del lado de Central, las especulaciones giran en torno a que su regreso a Arroyito está más cerca que nunca y que ya en los próximos días podría haber noticias al respecto.