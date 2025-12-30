Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Durante un partido de la máxima división del básquetbol italiano, un campeón olímpico fue atacado en el túnel en medio de un escándalo

Luis Scola fue agredido por la espalda durante un partido de la Lega A, máxima división de básquet de Italia . El exdeportista argentino es director ejecutivo y principal accionista del Pallacanestro Varese y el pasado domingo, tras el encuentro ante Trapani Shark, recibió una patada cuando intentaba retirarse del campo , en el túnel que conecta con los vestuarios.

El campeón olímpico en 2004 con la selección argentina fue protagonista del episodio de máxima tensión en medio de la crítica situación institucional que atraviesa el club rival . Según aclaró el medio Varese News, Scola no sufrió consecuencias físicas de gravedad ni necesitó atención médica posterior .

Al respecto, señalaron que, unos minutos antes del final del partido, el jugador estadounidense del Varese, Taze Moore, fue sancionado con una falta técnica por celebrar de manera desmedida una canasta, lo que provocó que el argentino interviniera para calmar los ánimos. Ante el accionar del exbasquetbolista, el base del conjunto local, Alessandro Cappelletti, lo empujó y fue expulsado .

El Varese se llevó la victoria por 95-88 como visitante y, ya fuera de la cancha en una zona restringida solo al personal autorizado según recopiló el citado medio, Scola habría sido agredido por un trabajador vinculado al Trapani Shark .

Un escándalo en al básquet italiano

Ante este incidente, el Pallacanestro emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que intentó calmar la tensión y explicó que “no se trató de algo grave” y que los conflictos fueron “normales” por la tensión del partido de alto nivel.

Por su parte, Trapani plantó una postura más crítica debido al contexto complicado que atraviesa. “En condiciones normales habríamos respetado las evidentes diferencias de clasificación con nuestros rivales”, expresó el director deportivo Valeriano D’Orta.

Las declaraciones del portavoz se deben a que Trapani recibió sanciones de parte de la liga y restricciones para inscribir jugadores, así como multas económicas por incumplimiento de contratos. Tras una reunión con la Federación Italiana que no tuvo éxito, amenazaron con judicializar y suspender el campeonato, pero el resto de los equipos firmaron una nota junto al presidente de la competencia para defender la continuidad del torneo.

El nuevo rol de Luis Scola

Luego de su retiro como profesional en los Juegos Olímpicos de Tokio que se llevaron a cabo en 2021 debido a la pandemia, Scola adquirió el 51% de las acciones de Pallacanestro Varese, pasando a ser socio mayoritario con el objetivo de recuperar el protagonismo histórico del club en el baloncesto italiano.

La leyenda del básquet argentino, un emblema de la Generación Dorada, asumió además el cargo de director deportivo y se metió de lleno en la gestión del equipo.

Por eso, pasó a ocupar un rol fundamental en el desarrollo de una de las escuadras con mayor tradición en el básquetbol europeo, con la extensa experiencia de su trayectoria en la NBA a sus espaldas.