El emotivo mensaje de Ángel Di María antes de volver a Central: "Hoy me toca volver a casa"

El extremo de 37 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y considerado uno de los cinco mejores jugadores de la historia de la selección, se marchó de Europa con un emotivo mensaje en sus redes.

Allí expresó: "Hoy me toca volver a casa; mi carrera en Europa llegó a su fin. Pasaron muchos años, pasé por muchos clubes y me voy pleno gracias a tantas experiencias inolvidables. Pasé 18 años en Europa, donde no solo disfruté viviendo en hermosas ciudades, sino que también formé parte de grandes clubes, conocí gente maravillosa e hice amigos que siempre recordaré. Cada momento increíble que viví me convirtió en quien soy hoy".

"Nunca me cansaré de agradecer"

Angelito agregó: "Caer, llorar, enojarme, levantarme y seguir adelante también fueron parte de mi camino y de mi crecimiento tanto como futbolista como persona, sin duda. Nunca me cansaré de agradecer a todos los clubes en los que jugué por todo lo que hicieron por mí, por ayudarme a crecer como jugador y como persona".

E insistió: "Nunca los olvidaré. En el año 2007 llegué muy joven, con mis padres y hermanas, lleno de miedo e incertidumbre, pero poco a poco fui creciendo, madurando y hoy estoy rodeado de su amor, y del amor de mi esposa e hijas. Muchas gracias, Portugal, España, Inglaterra, Francia e Italia por abrirme las puertas. Adiós, Ángel.

Di María ganó cinco títulos en Benfica, seis en Real Madrid, 19 en París Saint Germain. Con el Real Madrid conquistó la única Champions League de su carrera y le ganó dos finales de Copa del Rey al FC Barcelona.