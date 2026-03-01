Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

El autor del primer gol de Central en el clásico, explicó que el sábado se sintió en el aductor. "La única manera de patear era de aire", dijo Ángel Di María.

Ángel Di María es llevado en andas por sus compañeros de Central, tras el gran triunfo en el clásico.

“Es una felicidad muy grande, para nosotros que veníamos por el buen camino, para la familia y para toda esa gente que nos acompañó en Arroyo Seco”, resumió un feliz Ángel Di María , tras el triunfo de Central en el clásico . El goleador dijo además que "si no era el clásico, no hubiera jugado".

“Sentí una molestia en el aductor el sábado", señaló Angelito. "El doctor dijo que no estaba roto pero dolía. Quería jugar igual y por eso la pelota parada la pateó otro (Vicente Pizarro). Pero estaba convencido de que iba a tener una”, se explayó.

“La única manera en que podía patear era de aire, solo así no me molestaba”, dijo. “Y se dio de esa manera, fue increíble”.

Por supuesto, no olvidó a Gastón Ávila, que se la bajó de cabeza cuando casi se iba el centro de Sández. “Fue una asistencia, la bajó. El hizo lo más difícil. Estoy feliz por él, que venía de hacerle un gol a Gimnasia".

"Estoy agradecido al doctor y a los kinesiólogos, porque le metieron a full para que pueda jugar lo mejor posible", apuntó Di María. "Por momentos dolía, por momentos, hasta que se dio el gol. Ahí me dije que tenía que parar" y salió diez minutos después para que entre Jaminton Campaz.

"Había que meterle, era el clásico. Me deben quedar uno o dos como mucho. Quería disfrutarlo, jugarlo y fui un poco egoísta porque no estaba al ciento por ciento, pero sabía que mis compañeros querían que esté. Estaban preocupados, así que intenté hacer lo mejor posible".

Parece un regreso de película para Di María, por el clásico anterior y este_ "Qué se yo. El de arriba es el que decide todo. Cuando hice el gol le dije: "porqué me das tantas alegrías". Es él el que decide".

Tiró la pelota afuera del Mundial

"Estamos tranquilos, ahora lo importante es la Libertadores y recuperarme ahora que tendremos una semana", expresó cuando le preguntaron por si hay una posibilidad de que vaya al Mundial.

Y sobre la arenga de Franco Ibarra después del gol, cuando pareció decirle que una iba a tener, Fideo se río: "Me tiene allá arriba y siempre empuja para adelante. La verdad que les agradezco a todos. Franco está haciendo un semestre increíble y el equipo está cada vez mejor. Estamos encontrando mucho la pelota, jugando a lo que queremos jugar y encima se nos dan los resultados".

"Tenía ganas de que entre un ratito", dijo en relación a la vuelta de Marco Ruben. "La verdad es que lleva solo una semana, es muy poco, pero lo veo muy bien. Tampoco era necesario arriesgarlo, ya va a tener la oportunidad".