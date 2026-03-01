La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María jugaba con el freno de mano puesto pero hizo la diferencia en el clásico

El campeón del mundo Ángel Di María jugó con un problema muscular pero hizo el gol del 1 a 0 de Central sobre Newell's, antes de salir del campo de juego.

1 de marzo 2026 · 17:57hs
Ángel Di María es abrazado por todos los compañeros de Central. El gol abrió el clásico.

Angel Di María aparece fuera de foco, en la acción en que van con todo Valentino Acuña y Franco Ibarra. Fideo no pesó en el clásico.

El clásico arrancó en forma frenética y en los primeros 10 minutos pasó de todo. Después se fue calmando, jugándose a un ritmo más cansino. Pero hubo una constante en todo el primer tiempo: Ángel Di María jugó condicionado físicamente, pero así y todo marcó en el inicio del complemento el gol con el que Central le gana a Newell's. Unos minutos después, Jaminton Campaz lo reemplazó.

De entrada, a los 8 minutos, después de un rechazo en un córner a favor de Central, Vicente Pizarro lo asistió bárbaro a Di María, que picó en medio de los zagueros centrales leprosos para quedar a mano a mano. Pero su definición, de calidad, fue imperfecta.

Esa primera situación, con córner incluida, dio el primer aviso de que Di María podía no estar bien. Es que no lo pateó sino que lo hizo Pizarro, y luego se la picó en el mano a mano a Williams Barlasina, pero lo hizo débil, permitiendo el rechazo de Luca Regiardo.

Se movió poco Ángel Di María

Después Di María se movió poco, esperando la asistencia y tomándose el tiempo para devolver un pase preciso, como el que le dio a Agustín Sández unos minutos después y que el lateral izquierdo, entrando solo por izquierda, desperdició tirándola fuerte y mandándola al lateral del otro lado.

Hubo más tiros de esquina y hasta algunos tiros libres interesantes para Central, pero todos los pateó Pizarro, por cierto sin gran precisión en la pelota parada. Y Di María prácticamente deambuló toda esa primera etapa.

Inclusive, a Fideo se lo vio tomándose la pierna izquierda. Así que todo hace pensar que el mejor jugador canalla no está en las mejores condiciones para el clásico.

Eso sí, cuando el primer tiempo terminaba y Luciano Herrera quedó tendido en el piso en una acción en que Yael Falcón Pérez no marcó falta, Di María la tomó y la tiró al lateral. Un gran gesto.

Pero a los 5 minutos, en una juga sucia en el área leprosa, le quedó a Di María la pelota y no perdonó, dándole el 1 a 0 a Central sobre Newell's.

Y duró 10 minutos más en la cancha. No aguantó más y lo reemplazó Jaminton Campaz. Ya había hecho lo suficiente.

