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Argentina-Inglaterra, el partido de "mayor riesgo" del Mundial: gran operativo de seguridad

Las autoridades reforzarán los controles en Atlanta, separarán los accesos de ambas hinchadas y prohibirán el ingreso de botellas y mensajes provocadores

14 de julio 2026 · 09:02hs
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Los hinchas de Argentina volverán al futurista estadio de Atlanta.

Los hinchas de Argentina volverán al futurista estadio de Atlanta.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo concentra la atención por lo que ocurrirá dentro de la cancha. Para las autoridades de Estados Unidos será el encuentro de mayor riesgo de todo el Mundial 2026, una evaluación que derivó en un operativo de seguridad especial para evitar incidentes entre ambas hinchadas.

El partido se jugará este miércoles, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Detrás de la organización del encuentro trabajan la FIFA, el FBI, fuerzas policiales estadounidenses, representantes de la Policía de Inglaterra y funcionarios argentinos especializados en seguridad deportiva.

Qué medidas de seguridad habrá para Argentina-Inglaterra

El dispositivo fue definido durante reuniones realizadas en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Virginia, donde se analizaron distintos escenarios de riesgo y se coordinaron acciones preventivas.

Entre las principales medidas se resolvió:

  • Los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 del estadio.
  • Los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3.
  • Habrá un importante refuerzo policial dentro y fuera del Mercedes-Benz Stadium.
  • Se incrementará la presencia de personal de seguridad privada en tribunas y sectores comunes.
  • Se intensificarán los controles de ingreso.

Además, las autoridades prohibieron el ingreso de botellas. Todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio serán entregadas en vasos descartables para evitar que los envases puedan utilizarse como elementos contundentes.

También estará prohibido ingresar banderas, pancartas, ropa o cualquier otro elemento con mensajes de odio, contenido político o consignas consideradas provocadoras.

La propuesta argentina que la Fifa rechazó parcialmente

Durante las reuniones de coordinación, la delegación argentina propuso profundizar la separación entre ambas parcialidades.

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La recomendación consistía en ubicar a los simpatizantes argentinos e ingleses en sectores opuestos del estadio para minimizar cualquier posibilidad de contacto entre los grupos más radicalizados.

Sin embargo, la Fifa mantuvo su criterio habitual de no segmentar completamente las tribunas. El organismo solo aceptó diferenciar los accesos al estadio, pero descartó una separación total de los hinchas.

Barras bajo monitoreo

Otro de los aspectos abordados fue el seguimiento de barras argentinos que viajaron a Estados Unidos.

Las autoridades nacionales monitorean sus movimientos mediante el sistema Halcón, una herramienta que cruza información entre la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y la Dirección Nacional de Migraciones.

Actualmente existen 33.000 personas con derecho de admisión vigente para ingresar a los estadios argentinos. Ese listado también es utilizado para impedir el acceso a los partidos del Mundial.

Un clásico que excede al fútbol

Para los organismos de seguridad, el partido presenta una complejidad adicional por la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

Los antecedentes deportivos entre ambos seleccionados, sumados al peso simbólico que arrastra cada enfrentamiento desde la Guerra de Malvinas, llevaron a las autoridades estadounidenses a catalogar esta semifinal como la más sensible del torneo.

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Pese a ello, los responsables del operativo recordaron que otros partidos considerados de alto riesgo durante el Mundial, como México-Inglaterra y Colombia-Portugal, se disputaron sin incidentes gracias a dispositivos preventivos similares.

El pedido de la Embajada argentina a los hinchas

En la previa del encuentro, la Embajada argentina en Estados Unidos pidió a los hinchas respetar las normas de seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar inconvenientes.

Además, confirmó que desplegará asistencia consular en el estadio, el Fan Fest y el tradicional banderazo de los simpatizantes argentinos.

Entre el martes y el jueves también funcionará una oficina consular móvil a pocos metros del Mercedes-Benz Stadium para asistir a los ciudadanos argentinos que lo necesiten.

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