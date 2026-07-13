La Capital | Ovación | López

El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

El delantero surgido de Lanús ingresó en el suplementario ante Suiza y fue clave para el gol de Julián Álvarez que le dio la ventaja a la Albiceleste

13 de julio 2026 · 16:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Flaco López asistió a Julián Álvarez para desatar la locura argentina en Kansas City.

AP

El Flaco López asistió a Julián Álvarez para desatar la locura argentina en Kansas City.

Cada Mundial tiene apariciones sorpresivas que quedan en la memoria de los fanáticos de la selección argentina y, a pesar de que la gran parte del plantel trabaja desde hace varios años con Lionel Scaloni, esta Copa del Mundo no fue la excepción. José Manuel “El Flaco” López ingresó en el suplementario ante Suiza y fue clave para la victoria.

Tras el empate 1-1 en los 90 minutos, Argentina fue al alargue en Kansas City con un futbolista más por la expulsión de Breel Embolo, y arremetió contra el arco de Gregor Kobel. Sin poder romper la resistencia del conjunto helvético, Scaloni optó por hacer ingresar a su tercer centrodelantero y mantener a las tres referencias de ataque juntos en cancha.

Además de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el Flaco López entró para entregar más alternativas adelante, quizás con la posibilidad de buscar por arriba con algún centro desde las bandas en el final del suplementario.

No obstante, el delantero surgido de Lanús logró destrabar el partido por abajo, cuando recibió una pelota dentro del área y, en una jugada poco clara, se llevó a los defensores suizos hacia afuera y asistió a Julián Álvarez, quien sacó un remate de antología para poner el 2-1 a los 112 minutos de juego.

Festejo alocado. Julián Álvarez destrabó el partido de Argentina ante Suiza con un golazo.

Festejo alocado. Julián Álvarez destrabó el partido de Argentina ante Suiza con un golazo.

El origen del Flaco López

La aparición del Flaco López en la lista de la selección argentina para la Copa del Mundo no fue una sorpresa por su destacado rendimiento en Palmeiras, pero sí pudo haber sido inesperada hace algunos años, cuando estuvo a un paso de finalizar su carrera como futbolista.

>> Leer más: En la cabeza de Lionel Scaloni, para intuir qué equipo jugará ante Inglaterra en las semifinales

El delantero zurdo de 25 años, oriundo de San Lorenzo, Corrientes, no tuvo un camino fácil hacia el máximo escenario internacional del fútbol mundial. Todo comenzó a los 9 años, cuando marchó rumbo a Buenos Aires para sumarse a las divisiones inferiores de Independiente.

En el Rojo, el correntino tuvo que aguantar su primer golpe duro cuando una compleja lesión en la cadera lo obligó a someterse a un extenso proceso de recuperación física, por la cual analizó su continuidad como futbolista. Tiempo después, quedó libre de Independiente y llegó a las juveniles de Lanús.

Su oportunidad en primera

Durante el año 2019, López no tenía lugar en el Granate y fue cedido a préstamo a Colegiales de Tres Arroyos para disputar la Liga Regional Tresarroyense y sumar minutos de juego. Allí, logró la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2020 y renovó su contrato, pero el campeonato fue cancelado por la pandemia y el jugador regresó a Lanús.

Las dificultades de la pandemia pusieron en aprietos al plantel de Lanús, pero le sirvieron su oportunidad al correntino, que se entrenaba con el plantel profesional. Por eso, hizo su debut en primera el 3 de enero de 2021 ante Patronato y, solamente unos días después, anotó su primer gol ante Rosario Central.

A partir de allí, se estableció como una de las figuras del Granate y fue fichado a mediados de 2022 por Palmeiras en un traspaso de alrededor de 10 millones de dólares por el 70% de su pase. Reconocido por su 1,88 metros de estatura, en el Brasileirao también supo demostrar sus grandes cualidades técnicas y agilidad para ganarse la consideración de Scaloni en la selección argentina.

El Flaco López se ganó su lugar en la selección argentina por su rendimiento en Palmeiras.

El Flaco López se ganó su lugar en la selección argentina por su rendimiento en Palmeiras.

La aparición del Flaco López en Lanús

Sobre su aparición en primera división, Nicolás Russo, presidente de Lanús, reveló durante una entrevista: “En Lanús no jugaba. Me llamó el presidente de Colegiales de Tres Arroyos pidiendo tres jugadores. Va el Flaco López. Pasaron dos o tres partidos y me llama diciendo que era un fenómeno. Salió campeón y goleador del torneo”.

>> Leer más: Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

“En plena pandemia, él vivía en La Plata, dije: ‘Vamos a hacerlo entrenar con la reserva’. Lanús empieza a jugar la Copa Sudamericana y el torneo local, en la zona de clasificación, entonces empezó a poner suplentes”, agregó sobre su inesperada oportunidad en el conjunto granate.

Ante la chance de entrenar con el primer equipo, el correntino supo mostrar sus cualidades y ganarse la consideración del cuerpo técnico de Luis Zubeldía. “Los asistentes lo vieron en dos prácticas y les llamó la atención. ‘Mira que este es un fenómeno’, dijeron. ¿Viste cuando el tipo es distinto? Era una cosa de locos. Le dije: ‘Vos tuviste la humildad de ir ahí y sos un crack’. Empezó a crecer y hacer goles, pero antes ni en Lanús lo tenían en cuenta”, concluyó Russo.

Noticias relacionadas
El futbolista surgido en Newells jugó las dos últimas temporadas en Levadiakos de Grecia. 

Destino europeo: el mediocampista de Newell's que se marchó a la segunda división de Alemania

La logística, con tres países organizadores, provocó grandes recorridos a lo largo del Mundial 2026

Mundial 2026: qué selección llega "más cansada" a las semifinales en kilómetros recorridos

La camiseta argentina de Messi fue confeccionada en Serodino.

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló el cielo de Rosario

Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Lo último

Nuevas autoridades en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Nuevas autoridades en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El acusado, de 28 años, también habría amenazado con disparar a los dos efectivos si no apagan las luces del patrullero y no se retiraban de la zona donde está la inconclusa obra del Hospital Regional Sur. Quedó en prisión preventiva por 60 días.
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres de drogas derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres de drogas derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días
Policiales

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Ovación
Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Destino europeo: el mediocampista de Newells que se marchó a la segunda división de Alemania

Destino europeo: el mediocampista de Newell's que se marchó a la segunda división de Alemania

El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista
Política

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia
Economía

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia

Una copita por día: mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario
Salud

"Una copita por día": mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario