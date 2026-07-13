El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

El delantero surgido de Lanús ingresó en el suplementario ante Suiza y fue clave para el gol de Julián Álvarez que le dio la ventaja a la Albiceleste

Cada Mundial tiene apariciones sorpresivas que quedan en la memoria de los fanáticos de la selección argentina y, a pesar de que la gran parte del plantel trabaja desde hace varios años con Lionel Scaloni, esta Copa del Mundo no fue la excepción. José Manuel “El Flaco” López ingresó en el suplementario ante Suiza y fue clave para la victori a.

Tras el empate 1-1 en los 90 minutos, Argentina fue al alargue en Kansas City con un futbolista más por la expulsión de Breel Embolo, y arremetió contra el arco de Gregor Kobel. Sin poder romper la resistencia del conjunto helvético, Scaloni optó por hacer ingresar a su tercer centrodelantero y mantener a las tres referencias de ataque juntos en cancha.

Además de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el Flaco López entró para entregar más alternativas adelante , quizás con la posibilidad de buscar por arriba con algún centro desde las bandas en el final del suplementario.

No obstante, el delantero surgido de Lanús logró destrabar el partido por abajo , cuando recibió una pelota dentro del área y, en una jugada poco clara, se llevó a los defensores suizos hacia afuera y asistió a Julián Álvarez , quien sacó un remate de antología para poner el 2-1 a los 112 minutos de juego .

Festejo alocado. Julián Álvarez destrabó el partido de Argentina ante Suiza con un golazo. AP

El origen del Flaco López

La aparición del Flaco López en la lista de la selección argentina para la Copa del Mundo no fue una sorpresa por su destacado rendimiento en Palmeiras, pero sí pudo haber sido inesperada hace algunos años, cuando estuvo a un paso de finalizar su carrera como futbolista.

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El delantero zurdo de 25 años, oriundo de San Lorenzo, Corrientes, no tuvo un camino fácil hacia el máximo escenario internacional del fútbol mundial. Todo comenzó a los 9 años, cuando marchó rumbo a Buenos Aires para sumarse a las divisiones inferiores de Independiente.

En el Rojo, el correntino tuvo que aguantar su primer golpe duro cuando una compleja lesión en la cadera lo obligó a someterse a un extenso proceso de recuperación física, por la cual analizó su continuidad como futbolista. Tiempo después, quedó libre de Independiente y llegó a las juveniles de Lanús.

Su oportunidad en primera

Durante el año 2019, López no tenía lugar en el Granate y fue cedido a préstamo a Colegiales de Tres Arroyos para disputar la Liga Regional Tresarroyense y sumar minutos de juego. Allí, logró la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2020 y renovó su contrato, pero el campeonato fue cancelado por la pandemia y el jugador regresó a Lanús.

Las dificultades de la pandemia pusieron en aprietos al plantel de Lanús, pero le sirvieron su oportunidad al correntino, que se entrenaba con el plantel profesional. Por eso, hizo su debut en primera el 3 de enero de 2021 ante Patronato y, solamente unos días después, anotó su primer gol ante Rosario Central.

A partir de allí, se estableció como una de las figuras del Granate y fue fichado a mediados de 2022 por Palmeiras en un traspaso de alrededor de 10 millones de dólares por el 70% de su pase. Reconocido por su 1,88 metros de estatura, en el Brasileirao también supo demostrar sus grandes cualidades técnicas y agilidad para ganarse la consideración de Scaloni en la selección argentina.

El Flaco López se ganó su lugar en la selección argentina por su rendimiento en Palmeiras.

La aparición del Flaco López en Lanús

Sobre su aparición en primera división, Nicolás Russo, presidente de Lanús, reveló durante una entrevista: “En Lanús no jugaba. Me llamó el presidente de Colegiales de Tres Arroyos pidiendo tres jugadores. Va el Flaco López. Pasaron dos o tres partidos y me llama diciendo que era un fenómeno. Salió campeón y goleador del torneo”.

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“En plena pandemia, él vivía en La Plata, dije: ‘Vamos a hacerlo entrenar con la reserva’. Lanús empieza a jugar la Copa Sudamericana y el torneo local, en la zona de clasificación, entonces empezó a poner suplentes”, agregó sobre su inesperada oportunidad en el conjunto granate.

Ante la chance de entrenar con el primer equipo, el correntino supo mostrar sus cualidades y ganarse la consideración del cuerpo técnico de Luis Zubeldía. “Los asistentes lo vieron en dos prácticas y les llamó la atención. ‘Mira que este es un fenómeno’, dijeron. ¿Viste cuando el tipo es distinto? Era una cosa de locos. Le dije: ‘Vos tuviste la humildad de ir ahí y sos un crack’. Empezó a crecer y hacer goles, pero antes ni en Lanús lo tenían en cuenta”, concluyó Russo.