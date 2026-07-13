En la cabeza de Lionel Scaloni, para intuir qué equipo jugará ante Inglaterra en las semifinales

Un repaso a todas las decisiones que tomó Lionel Scaloni en los dos Mundiales para adivinar el once de Argentina ante los ingleses, el miércoles en Atlanta

¿Qué piensa Lionel Scaloni? Se viene Argentina-Inglaterra en semifinales del Mundial y habrá que ver si toca un equipo que viene sufriendo, pero gana.

Una cosa parece segura. Lionel Scaloni no dará ninguna pista en la conferencia de prensa del martes, sobre el posible once de Argentina que afrontará otro partido histórico, esta vez en semifinales del Mundial ante Inglaterra . Se trata de encarar el juego que más le gusta a los argentinos, el de tratar de adivinarlo.

Para eso, el siguiente análisis tuvo en cuenta todos los partidos mundialistas de Argentina bajo el mando del entrenador y las decisiones que fue tomando sobre la marcha. La diferencia, muy marcada por cierto, es que en Qatar tenía aún un equipo por consolidar en el campeonato más importante del mundo. A Norteamérica llegó con la chapa de campeón.

Por lo visto hasta ahora, eso fue una fortaleza lógica, pero también un condicionante. La decisión más fuerte Scaloni la tomó antes de empezar, al excluir a un histórico como Nicolás Otamendi, ahora le resultará muy difícil hacerlo sobre la marcha y por supuesto que está en discusión si debería.

Pero eso sería más bien una opinión, propia de todo futbolero que se piensa entrenador. De lo que se trata es de repasar lo que hizo el técnico, para luego sacar conclusiones reñidas a esa lógica. Que por supuesto, puede romperse. A los hechos.

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Primera comparación, de Arabia Saudita a Suiza

Primer partido en los Mundiales de Lionel Scaloni, derrota 1-2 ante Arabia Saudita: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Papu Gómez y Angel Di María; Leo Messi y Lautaro Martínez.

Ultimo partido en los Mundiales, victoria 3-1 a Suiza: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Leo Messi y Julián Alvarez.

Esa comparación habla de 7 jugadores repetidos, 2 cambios obligados que ya se vieron con asiduidad desde el tercer partido (Polonia, 2-0) con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández por Papu Gómez y Angelito que ya no están, uno más que se dio también desde ese tercer encuentro (Julián Alvarez por el Toro Martínez) y solo uno en que fue elección exclusiva de este Mundial: Lisandro Martínez por Nicolás Otamendi, que es igual el primer reemplazo en la zaga central como lo fue Licha en Qatar.

O sea que esto habla de una continuidad absoluta en el pensamiento de Scaloni, que no debería cambiar en absoluto para la semifinal de un Mundial. Y hay que ir por partes:

El equipo de Lionel Scaloni, parte por parte

El lateral derecho: casi siempre fue de Nahuel Molina. El cordobés fue 6 veces titular en los 7 partidos de Qatar y 5 veces contra 1 de Montiel en esta Copa del Mundo. Está claro cuál es la preferencia de Scaloni. El titular siempre fue Molina.

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El lateral izquierdo: en esa posición sí fue disputada la posición entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Es más, el Huevo fue titular más veces en Qatar: 4 contra 3. Ahora es la posición de Tagliafico sin dudas. Solo jugó Facundo Medina mientras estuvo lesionado.

La zaga central: pese a alguna duda luego de la derrota con Arabia Saudita, por lo cual salió del equipo ante México, Cuti Romero volvió con Polonia y ya no salió más, en dupla siempre con Otamendi. Lisandro Martínez solo se metió de titular con México o en la única vez que Scaloni probó con 5 abajo, ante Países Bajos. En cambio, para este Mundial sí se decidió por Licha, junto al Cuti por supuesto.

Hay que decir también que la línea de cuatro en el fondo es la predilecta de Scaloni. Sorprendió en esos cuartos de final de Qatar y volvió a ensayarla en un partido sin riesgos con Jordania. Después, siempre la tradicional.

El mediocampo: excepto ante Jordania, siempre, pero siempre jugó Rodrigo De Paul, el que más lo hizo en su ciclo. Pese a que no está en su mejor nivel, es casi imposible que Scaloni lo saque justo en la semifinal. Eso sí, fue sustituido durante los tres partidos de playoffs.

Alexis Mac Allister jugó en la segunfa fecha de Qatar y solo no fue titular ante Jordania, partido en el que sí entró. Viene de abrir la cuenta ante Suiza. Seguro que sigue en el equipo. Fue corrido de 5, pero no de la titularidad.

Lo mismo Enzo Fernández, titular desde Polonia para acá, excepto ante Jordania, donde fue el único partido en que no entró como De Paul. Hizo el gol milagroso ante Egipto. Como De Paul le tocó salir ante Suiza, pero no en los dos anteriores de playoffs. Fija también.

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El punto que más estuvo en discusión fue el de volante central, función que ejerció Mac Allister hasta los 16avos de final inclusive, excepto ante Jordania donde fue titular Exequiel Palacios. Paredes había sido en Qatar el que más costo pagó del debut con Arabia Saudita, y excepto ante Croacia en la semi, fue suplente siempre y entró en varios partidos.

A este Mundial llegó lesionado, recién apareció ante Jordania y volvió a ser realmente titular con Egipto, repitiendo con Suiza. No fue uno de los inamovibles del ciclo Scaloni y terminó acalambrado. El único nombre que genera dudas en el medio.

La delantera: Otro lugar donde no hay ninguna duda. Lionel Messi, fija indiscutible aún a los 39 años, y Julián Alvarez acompañando, más después del golazo ante Suiza. Arrancó de atrás porque llegó lesionado y desde Egipto reemplazó al Toro Martínez para ya quedarse. No es la misma situación de Paredes en este caso.

Los pocos nombres listos para entrar: Otamendi, Montiel y el Toro Martínez, y tal vez Paredes, forman parte del grupo que están en primera línea para ser titulares o reemplazar.

A Nicolás González no se lo pone en este grupo, porque con Scaloni fue siempre suplente, pero sí es candidato número uno a entrar. Es otra la categoría que lo engloba y por eso, por más que en algún momento el DT haya pensado ubicarlo de entrada, difícil lo haga.

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Thiago Almada, en tanto, tuvo sus chances de titular pero perdió el lugar, como un Papu Gómez en Qatar. Es alternativa a entrar en este momento, pero no a meterse en el equipo de entrada.

Y en un tercer orden sin dudas están José López, Facundo Medina, Gio Lo Celso, Marco Senesi, Gio Simeone, Nico Paz y Valentín Barco, además de los arqueros, un puesto en el que siempre estuvo el Dibu Martínez, aún frente a Jordania.

Conclusiones de un once posible

En definitiva, Scaloni no sorprendió muchas veces como tal vez se piense. Lo hizo al principio de Qatar cuando no tenía un equipo consolidado pese a la experiencia previa y lo fue encontrando durante ese Mundial.

El ingreso de Di María en la final del Mundial tal vez sí fue una sorpresa entonces, porque Angelito apenas había vuelto ante Países Bajos unos minutos después de sufrir una molestia física. Pero se obvia decir que sin problemas, el jugador canalla era titular seguro. Y al que sacó fue a Paredes, que recién había vuelto a ser titular en la semi ante Croacia.

Ahora Scaloni fue a Norteamérica con un equipo sabido, con problemas ciertos que se le presentaron en la previa por lesiones, pero la gran diferencia de Qatar es que para meter mano ahora debe hacerlo con nombres consolidados.

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Scaloni sí tomó la decisión de sacar a Otamendi, que jugó todo el Mundial pasado, pero lo hizo de entrada. Ahora no tocó casi la base y hacerlo en una instancia semifinal no es lógico pensarlo. Más porque, después de todo, Argentina ganó los seis partidos, sin llegar siquiera a los penales.

Entonces, el once posible para la semifinal ante Inglaterra tendría una sola duda y dependería más del estado físico de Paredes: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Julián Alvarez y Lionel Messi.

Si no va Paredes, ¿quién sería la cuestión? Lo más lógico, por supuesto, Exequiel Palacios, pero cuando no estuvo el 5 de Boca apostó por retrasar a Alexis. Entonces, cobraría fuerza que use esa opción y que elija de nuevo a Almada o por primera vez con Nico González de entrada. O hasta a Lautaro Martínez, con quien tan bien hilvanó junto a Julián Alvarez en los minutos que jugaron juntos, tanto con Suiza como antes con Egipto.

¿Será acaso esta última opción la real sorpresa que puede dar Scaloni? Porque todo lo demás parece bastante sabido.