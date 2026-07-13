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Mundial 2026: qué selección llega "más cansada" a las semifinales en kilómetros recorridos

El calendario provocó recorridos muy diferentes entre los cuatro semifinalistas. Inglaterra encabeza el ranking, mientras que Francia fue el que menos viajó

13 de julio 2026 · 13:40hs
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La logística

La logística, con tres países organizadores, provocó grandes recorridos a lo largo del Mundial 2026

La organización del Mundial 2026 dejó una particularidad que también puede influir en el rendimiento de las selecciones: las largas distancias entre las sedes. A medida que avanzó el torneo, el calendario obligó a algunos equipos a recorrer miles de kilómetros más que otros para disputar sus partidos.

Según un relevamiento publicado por The Athletic, Inglaterra será el seleccionado que más viajará antes de disputar las semifinales, mientras que Francia llegará al mismo partido con el menor desgaste logístico entre los cuatro equipos que siguen en carrera.

Estas estadísticas fueron obtenidas a partir del cálculo en las distancias en línea recta entre las bases de concentración de cada selección y las distintas sedes de los partidos desde el inicio del Mundial.

La diferencia entre el más perjudicado y el más beneficiado es de casi el cuádruple, una muestra de cómo el sorteo, la distribución de las sedes y el formato del torneo generaron recorridos muy desiguales entre selecciones que finalizaron primeras en sus respectivos grupos.

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Inglaterra, la selección que más viajó

Los Tres Leones establecieron su base de operaciones en Kansas City, aunque no disputaron ningún partido en esa ciudad.

Desde allí viajaron sucesivamente a Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, para regresar después a su concentración tras cada compromiso.

Con el traslado previsto hacia Atlanta para enfrentar a la selección argentina en semifinales, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel acumulará unos 20.600 kilómetros, la cifra más alta entre todos los semifinalistas.

España, en segundo lugar

España aparece en el segundo lugar del ranking con 14.200 kilómetros.

La Roja comenzó el torneo con su base en Chattanooga, Tennessee, desde donde jugó dos encuentros en Atlanta y otro en Guadalajara.

Luego cruzó el país para afrontar la fase eliminatoria entre Los Ángeles y Dallas, un itinerario que incrementó considerablemente la distancia recorrida antes de instalarse nuevamente en Dallas para disputar la semifinal frente a Francia.

Argentina, con cambio de base incluido

La selección argentina acumuló 8.025 kilómetros hasta las semifinales.

El equipo de Lionel Scaloni inició el Mundial con su concentración en Kansas City. Desde allí viajó a Dallas para disputar dos encuentros de la fase de grupos y luego se trasladó a Miami para comenzar la etapa eliminatoria.

Después de entrenarse en el predio de Inter Miami, el seleccionado viajó a Atlanta para jugar los octavos de final y posteriormente regresó a Kansas City para enfrentar a Suiza en cuartos.

El último traslado será nuevamente hacia Atlanta, donde buscará un lugar en la final frente a Inglaterra.

Francia, la gran beneficiada por la logística

Francia fue el equipo que menos kilómetros recorrió durante el Mundial. El seleccionado francés instaló su base en Waltham, en las afueras de Boston, y durante buena parte del torneo permaneció en la Costa Este de Estados Unidos.

Su calendario le permitió repetir prácticamente las mismas sedes durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias, con partidos en Nueva Jersey, Boston y Filadelfia.

Recién para disputar la semifinal ante España deberá trasladarse a Dallas, lo que elevará su recorrido total hasta los 5.500 kilómetros, muy por debajo del resto de los semifinalistas.

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