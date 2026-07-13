Selección argentina: la entereza y la estirpe compensan la falta de vuelo futbolístico

Una selección con pocas variantes y un DT que no renueva invitan igual a ilusionarse. Gran logro el pase a semifinales, que requiere más para dar otra vuelta

Momento de celebración de los jugadores de la selección argentinas tras el triunfo ante Suiza.

La entereza, el espíritu competitivo y los destellos de jerarquía. Atributos para que una selección argentina de poco vuelo futbolístico y sin recambio acceda de manera meritoria a las semifinales. El campeón del mundo sigue vivo. Sin sobrarle. Superando a rivales de segundo y tercer nivel. Varios carentes de historia en el fútbol. Nada igual que le reste mérito a lo conseguido. Ni que limite las expresiones de felicidad de un plantel y de un pueblo entero que se manifestó en cada rincón del país.

Argentina está entre los cuatro mejores del mundo. Un logro para disfrutar y seguir ilusionado con una nueva vuelta olímpica. Pero si no sucede, la misión está cumplida. Porque no puede ni debe perderse dimensión de lo que representa acceder a la tercera semifinal en los últimos 4 Mundiales.

Si no queda en claro, alcanza con mirar al pentacampeón Brasil y el tetracampeón Alemania. Quedaron antes fuera de carrera y no ingresan a una semifinal desde Brasil 2014. Y el cuádruple campeón Italia mira la Copa desde afuera por tercera vez seguida. Estos seleccionados, los que acumulan más vueltas olímpicas, darían cualquier cosa por estar en la situación de Argentina.

Por eso y mucho más se valora y aprecia el nuevo paso que dio la selección. Pero se sigue esperando más. Y no sólo se habla de triunfos, sino de juego. Porque el desempeño muestra grietas. Problemas en el retroceso y un fútbol monótono y sin profundidad.

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El corazón del campeón en Qatar 2002, ese mediocampo de buen pie y dinámico conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, ahora también con Leandro Paredes, se transformó en uno previsible y desequilibrado.

Scaloni prioriza a los de costumbre

Scaloni viene optando por los “históricos”. Hasta cuando realiza cambios. Los “nuevos” están relegados. No se consideran opciones para romper la parsimonia. Ni Giuliano Simeone ni Valentín Barco para intentar un juego vertical. Tampoco Nico Paz y sus pases filtrados.

Otra complicación que atentó contra el funcionamiento fue que varios llegaron con lo justo al Mundial por lesiones, como Julián Álvarez, Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina.

Una virtud de todos los que juegan con regularidad es que tienen estirpe de campeones. Con eso alcanzó hasta acá. El miércoles, la selección se encontrará con un adversario de primer orden como Inglaterra. Algo más tiene que surgir, aparte del carácter, para seguir celebrando.