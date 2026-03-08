La Capital | suscriptores | Milei

El cortafuegos judicial de Milei y Pullaro de caza en Vaca Muerta

Con la incorporación de Mahiques al gabinete el presidente proyecta su poder hacia Comodoro Py. De la euforia en el Congreso al riesgo Trump. El gobernador busca en el sur amortiguadores a la crisis

Mariano D'Arrigo

8 de marzo 2026 · 06:00hs
El presidente Javier Milei sumó a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y busca proyectar su poder hacia los tribunales federales de Comodoro Py. 

La euforia duró poco. El efecto del discurso incendiario de Javier Milei en el Congreso dio paso a la incertidumbre y un clima de mayor fragilidad económica, agravada por la escalada bélica en Medio Oriente. Flota en el aire la sensación de que sea lo que tenga que hacer el gobierno, debe hacerlo rápido.

Hace una semana, Milei llegó envalentonado a la apertura de sesiones ordinarias, con una nueva mayoría y un invicto parlamentario impensado poco tiempo atrás.

El bullying de Estado contra el kirchnerismo divirtió a su base, que ve a ese grupo como la encarnación de todos los males. La performance fue un pleno a la polarización, una forma de dividir el campo político ya no en términos de diferencias sobre el rumbo del país sino morales.

El relato libertario necesita un kirchnerismo zombi. Mitad vivo, para representar una amenaza creíble. Mitad muerto, para que no rearme una opción opositora competitiva o, al menos, no espante a los mercados.

El problema narrativo más profundo de Milei es la dificultad para regenerar expectativas. El programa libertario promete prosperidad futura, pero mientras tanto exige costos presentes muy visibles. Esa brecha entre sacrificio inmediato y recompensa incierta empieza a tensar la paciencia social.

El libertario avanza con una reconversión sin anestesia y asegura que la mano invisible del mercado ubicará en nuevos puestos de trabajo con altos ingresos a los que se caen del mapa. La mayoría de la sociedad duda.

En el recinto de Diputados Milei volvió a la carga contra los empresarios que señala como beneficiarios de un statu quo decadente y usó una expresión que irritó a los hombres de negocios: “fetiche industrialista”.

>> Leer más: El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

La novedad es que con sus matices y con algodones, la UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) empezaron a marcarle límites al presidente. No es una rebelión empresarial, pero sí una señal de alerta.

Los distancia del presidente las formas pero sobre todo el instinto de supervivencia. Después de 27 meses de gobierno de La Libertad Avanza, los hombres de negocios tienen sobradas pruebas de que en la Argentina que moldea Milei los ganadores son la energía, la minería, las finanzas y el agro. El resto está condenado a adaptarse o morir.

Un factor de riesgo llamado Donald Trump

Lo peor es que el experimento libertario no se desarrolla en un laboratorio, sino en un mundo turbulento. La aventura bélica de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán generó un tembladeral financiero global. Para Milei, la suba del petróleo puede ser una oportunidad para conseguir más dólares pero también es un riesgo.

El combustible es uno de los precios básicos de la economía. Una suba mundial metería más presión sobre la inflación. Es el principal activo político de Milei, ya puesto en cuestión por la trayectoria ascendente desde mayo y la polémica por las mediciones del Indec.

El problema ya no es el riesgo kuka, sino el riesgo Trump. Bancos internacionales como Citi, Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays y Bank of America advirtieron que Argentina es una de las economías más vulnerables a shocks externos.

La baja cantidad de reservas, el cepo cambiario para empresas, el dólar atrasado y la dependencia del financiamiento externo son factores de riesgo que podrían llevar a los inversores a ejecutar el llamado “vuelo a la calidad” hacia activos y zonas más seguras. El resultado: mayor presión devaluatoria y más inflación.

Karina y el ajedrez libertario

En ese marco de urgencia el gobierno se reacomoda hacia dentro. Karina ganó un casillero clave con el ministerio de Justicia. Otro avance en el ajedrez que juega con Santiago Caputo.

El malestar del (¿ex?) gurú fue notorio en la jura de Juan Bautista Mahiques. Caputo recibió frío el abrazo de Karina, la gran vencedora en la interna. El consultor formado en el semillero de Jaime Durán Barba sí aceptó el cariño de Milei. El presidente le agradece que confió en él en sus momentos más difíciles en el camino hacia el poder.

El movimiento de piezas al interior del gabinete es otra señal de que el triángulo de hierro era una ilusión óptica. La verdadera geometría del poder siempre fue una díada entre Javier y Karina, con Caputo como alguien que aportaba relaciones y recursos al ejercicio del poder. Esa expertise le permitió acumular un poder extraordinario en la fase originaria del mileísmo, cuando el expanelista televisivo llegó al gobierno acompañado de un puñado de leales y exadversarios.

Un conocedor del mundo libertario ofrece una versión alternativa. “Fue un empate”, dice. El argumento es que al caputista Sebastián Amerio lo movieron de dos de Justicia a titular de la Procuración del Tesoro. Será el jefe de los abogados del Estado nacional.

“El cambio está pensado más en términos de eficacia del movimiento que de la interna. El gobierno no se puede permitir el error de no colonizar la Justicia”, desliza.

Con el ingreso de Mahiques Milei suma a otro ex-PRO en un cargo delicado, política e institucionalmente. El exjefe de los fiscales porteños le tiende al presidente un puente con Comodoro Py en un momento clave. Justo cuando el gobierno consiguió con sus aliados una mayoría que roza los dos tercios y cuando están vacantes más de 300 cargos de jueces y fiscales, dos en la Corte Suprema y uno en la Procuración General.

Más que en la Corte, a Milei le serviría más llenar los casilleros de los tribunales inferiores y ampliar su influencia en la justicia federal porteña. Allí se tramitan, por ejemplo, causas como Libra y Andis. En ese sentido, el dispositivo libertario puede pensar a Mahiques como un cortafuegos judicial, una barrera de seguridad ante expedientes dañinos a sus intereses.

Miembro de la familia judicial, ligado en sus inicios a Daniel Angelici y con vínculos que van desde la AFA hasta Wado de Pedro, Mahiques es un exponente de la elite que Milei tildaba de casta y de la que se sigue nutriendo para consolidar su proyecto de poder. La consigna sería: si no puedes contra ella, úsala.

En la política del gobierno aparecen notorias continuidades, más allá de lo disruptivo de sus formas. Es distinto en la economía. Allí la Argentina se encamina hacia una metamorfosis de su perfil productivo. El modelo que emerge privilegia sectores intensivos en recursos naturales y capital —energía, minería, agro— mientras deja en una zona de incertidumbre a buena parte del entramado industrial y del empleo urbano.

La diplomacia santafesina del petróleo: Vaca Muerta y vacas flacas

Ese cambio ya empieza a reordenar la política territorial. En ese contexto se inscribe el viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Neuquén para firmar un convenio con el jefe político de esa provincia, Rolando Figueroa. El objetivo, consolidar a Santa Fe como un jugador importante en el ecosistema de Vaca Muerta.

En esta etapa, los gobernadores aparecen como cancilleres o agregados comerciales de sus provincias, también atravesadas por el cambio en la matriz económica. El repliegue del Estado nacional a funciones mínimas, la apertura de la economía y el Rigi configuran un escenario que favorece el crecimiento de la energía y la minería sobre otras actividades, como la industria, la construcción y el comercio.

Pullaro viajó a Neuquén con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y representantes de 20 empresas. Una ventaja de Santa Fe es que más de 350 empresas ya participan de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería. Una iniciativa surgida durante el gobierno de Miguel Lifschitz en 2018, cuando Vaca Muerta era más una promesa que una realidad.

Para la provincia, el negocio es doble. Por un lado, abre una oportunidad para que más empresas industriales y de servicios se suban al tren de la actividad energética. Por el otro, permite amortiguar el impacto de la crisis en términos de actividad y empleo.

La contracción pega también en las cuentas provinciales. El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, resaltó que en el primer bimestre la coparticipación que recibe Santa Fe cayó 8% en términos reales en el primer bimestre. El termómetro del frío de la economía real es el IVA, el principal impuesto que se reparte entre Nación y las provincias.

El problema es que la provincia cuenta con menos recursos justo cuando las demandas se ponen más exigentes. El lunes, la Casa Gris sorteó el paro docente. Esta vez, el acatamiento fue algo mayor respecto a medidas de fuerza más bien testimoniales por el impacto del Asistencia Perfecta y el descuento del día de paro, aunque no logró contrarrestar el mensaje del gobierno sobre un comienzo de clases relativamente normal.

Puertas dentro del gobierno también destacan un cambio en la dinámica del conflicto. Antes, los gremios usaban el paro como mecanismo de presión con las clases en marcha. Ahora el gobierno se planta desde una posición de fuerza y obliga a los sindicatos a cambiar su repertorio de protesta. Ya sean acciones casi de disputa cuerpo a cuerpo, como la intervención en actos del gobernador, o bien acciones simbólicas para visibilizar y darle más legitimidad al reclamo, como la carpa blanca itinerante.

>> Leer más: Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

La tensión también crece al interior de Unidos. En el debate sobre la ley de municipios chocan miradas diferentes que tienen los socios acerca del funcionamiento de los gobiernos locales, pero también aparece una cruda puja de poder.

Con sus 14 bancas en Diputados como principal carta de negociación, el socialismo tachó de la ley al viceintendente, la figura impulsada sobre todo por Pablo Javkin. “Hoy está caído” reconoce un legislador radical.

En el espacio del intendente rosarino se quejan de la visión parlamentarista del PS. “Como no pueden ganar Rosario no les interesa”, disparan.

Para el oficialismo el escenario ideal es cerrar el texto el lunes para después discutirlo con el PJ, que el Senado le dé media sanción este jueves y que Diputados convierta el proyecto en ley la semana que viene.

En cualquier caso, el PS muestra su poder de fuego legislativo antes de la próxima reforma, igual o incluso más sensible que la ley orgánica de municipios: el régimen electoral.

>> Leer más: Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a cuatro jueces de la Corte por posible conflicto de interés

En principio, no está en discusión la continuidad de las Paso. La discusión orbitará alrededor del formato de la boleta única, los pisos para integrar listas e ingresar al reparto de bancas y el organismo encargado de organizar las elecciones.

Sobre el final de la semana apareció otro foco potencial de tensión política. La cuenta Oficina del Presidente hizo un posteo sobre la caída de los homicidios en Rosario en el marco del plan Bandera, pero no hubo ninguna mención a la articulación con el gobierno provincial.

La Casa Rosada necesita mostrar éxitos en un momento en que la economía da malas noticias. Además, le sirve a Romina Diez, la jefa de los libertarios en la provincia, para seguir construyendo su campaña para 2027.

>> Leer más: ¿A qué juega Amalia Granata?

Desde el gobierno provincial evitan responder. Al menos, en público. No quieren mostrar fisuras en la alianza entre ambos niveles de Estado. Una sociedad en la que uno de los dos aporta más recursos. “La provincia pone la comida, el hotel, la nafta y hasta los patrulleros de las fuerzas federales”, dicen desde el entorno del gobernador. Incluso la provincia le dio a Nación los datos con los que la cuenta de Twitter hizo la placa que muestra a un Milei exultante con el puño cerrado.

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

