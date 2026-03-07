Provincial debuta en la Superliga rosarina, Gimnasia, Central y Temperley en el Torneo Federal

La Superliga Rosarina se inició el viernes y Provincial debuta este domingo. Y se inicia el Torneo Federal, que tendrá a cuatro representantes locales.

Alumni de Casilda y un regreso bárbaro a primera.

Boccia intenta en la Liga Argentina. Este domingo Provincial debuta en la Superliga.

La Superliga Rosarina se inició este viernes con seis partidos y quedan dos pendientes. Uno se disputará este domingo y tendrá de protagonista a Provincial , ante Unión y Progreso. En tanto, el miércoles iniciarán la competencia Temperley ante Rosario Central, ambos participantes del nuevo Torneo Federal , tercer nivel nacional.

Gimnasia fue precisamente uno de los que inició la Superliga local y lo hizo con triunfo sobre Náutico Sportivo Avellaneda de visitante por 73 a 70. Ambos jugarán el Federal.

En tanto, El Tala superó a Caova por 79 a 70, Sportsmen Unidos a Sportivo América por 77 a 71 y Unión en Arroyo Seco a Tiro Suizo por 73 a 62.

En su regreso a primera, Alumni de Casilda se despachó con una victoria aplastante en cancha de Atlantic Sportsmen 74 a 58, y lo mismo hizo Atalaya sobre Regatas por 75 a 45.

Los cuatro rosarinos en el Torneo Federal

Gimnasia y Central serán dos de los que abrirán el Torneo Federal, todos en la Conferencia Litoral, Grupo B. Se enfrentarán desde las 21.30, en el gimnasio mens sana de calle Laprida.

Otro que debuta es Temperley, que recibirá a Argentino de Marcos Juárez, mientras que Náutico debutará el jueves en el Velasco, ante San Martín de Marcos Juárez.

El martes 17, en tanto, Central visitará Venado Tuerto para enfrentar a Olimpia y Gimnasia, un día después, jugará en Marcos Juárez ante San Martín.