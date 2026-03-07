La Capital | Ovación | Provincial

Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Venció a Unión de Mar del Plata y volvió a la cima de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Ahora, ante Rocamora el martes

7 de marzo 2026 · 20:10hs
Chervo se eleva para convertir. Provincial ganó un partido duro ante Unión de Mar del Plata en el Salvador Bonilla.

CAP

Chervo se eleva para convertir. Provincial ganó un partido duro ante Unión de Mar del Plata en el Salvador Bonilla.

Provincial está transitando una gran temporada en la Liga Argentina de Básquet, pero venía de un traspié que le hizo perder la cima de la Conferencia Sur. Fue una buena prueba a superar y lo hizo en el Salvador Bonilla, sobre Unión de Mar del Plata que le hizo fuerza pese a que no viene bien. Fue 95 a 90.

El triunfo fue muy importante, porque Provincial venía de sufrir una ajustada derrota en su visita a La Unión de Colón por 78 a 77 y precisaba levantarse rápido. Lo hizo, pero le costó, y de hecho recurrió mucho a los triples de Álvaro Chervo para desnivelar.

Gastón Gerbaudo y Federico Gobetti también fueron claves en momentos decisivos, cuando Unión inclusive llegó a ponerse arriba en el marcador en el tercer cuarto.

El equipo de Estaban Gatti tuvo estos números en su plantel: Gerbaudo 15, Acosta 14, Gobetti 14, Barahona 13, Torres 11 (formación inicial), Chervo goleador con 19, Boccia 4, Gómez Platia 0 y López 5.

>> Leer más: Provincial transita un año histórico en la Liga Argentina de Básquet y sueña con el premio mayor

Los próximos partidos de Provincial

El próximo examen será el martes, de visitante, ante Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, que está en el fondo de la tabla. El siguiente compromiso será el viernes 13, de nuevo en el Salvador Bonilla, frente a El Talar, que tampoco viene derecho. Y de nuevo el martes 17 de local ante Deportivo Norte de Armstrong, que directamente está último. Será una buena ocasión para ir afirmando sus pretensiones.

Mientras, Central Entrerriano, que viene ganando todo, será local el jueves de Centenario de Venado Tuerto.

Las posiciones en la Liga Argentina

En la Conferencia Sur mandan Provincial y Central Entrerriano de Gualeguaychú con 20 partidos ganados y 7 perdidos, mientras que La Unión tiene 17-8, Pico 17-9, Lanús 18-10, Quilmes 17-10, Gimnasia 16-11, Centenario deVenado Tuerto 14-11, Viedma 15-13, Racing de Avellaneda 14-14, Villa Mitre de Bahía Blanca 12-15, El Talar 11-16, Unión de Mar del Plata 10-18, Ciclista de Junín 9-18, Rocamora 8-18, Pergamino Básquet 6-23 y Deporte Norte de Armstrong 5-21.

El Alpine número 43 circula por el callejero de Melbourne. Franco Colapinto arranca su primera temporada completa en Fórmula 1.

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Santiago Cordero hizo pesar su experiencia. El ex Puma marcó uno de los tries de Pampas en la victoria ante Capibaras XV. Foto UAR.

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Jonatan Castellano y la Dodge del Galarza Racing de Acebal que llegó 3º en El Calafate. Ahora en Viedma, va por más en este Turismo Carretera 2026.

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Mario Senra, de Leones FC, lleva la pelota en el duelo ante Central Ballester.

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

