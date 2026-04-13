El tiempo en Rosario: anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

El pronóstico anticipa lluvias desde este martes, con chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos de la semana.

Rosario vivirá días de intensas lluvias pero con temperaturas que no tendrán variaciones.

Rosario será el escenario de tormentas durante esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las temperaturas se mantengan estables con máximas que oscilarán entre los 26º y 25º y mínimas que no bajarán de 17º.

La madrugada del lunes llegó con vientos leves del noreste, un registro de 17º y cielo mayormente nublado, y dio paso a una mañana con neblina y una marca de 15º.

Según el SMN, el martes alternará entre tormentas aisladas, sobre todo bien temprano a la mañana y durante la tarde, y chaparrones a media mañana y a la noche. La máxima será de 25º y la mínima de 17º.

El miércoles los chaparrones serán constantes durante toda la jornada, la máxima se mantendrá en 25º y la mínima subirá a 18º. Además, en la tarde noche habrá ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

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El jueves estará mayormente nublado y sin lluvias. La máxima seguirá en 25º y la mínima en 17º.

El viernes y sábado estará parcialmente nublado, sin posibilidad de precipitaciones, máximas de 25º y mínimas de 18º y 17º respectivamente.