El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

La máxima rondaría los 25º. Hay probabilidad de precipitaciones tanto el martes como el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 13 de abril en Rosario cielo nublado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 25º, a la espera de un martes con chaparrones y tormentas, y un miércoles en el que continuarían las precipitaciones.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, un registro de 17º y cielo mayormente nublado, para dar paso a una mañana con neblina y una marca de 15º. Para la tarde se espera que esté nublado, con una máxima de 25º bajando a 21º en la noche.

El martes arrancaría con posibles tormentas aisladas en la madrugada, chaparrones matutinos, eventuales tormentas aisladas vespertinas y chaparrones nocturnos. La temperatura oscilaría entre 26º y 17º.

Para el miércoles se anuncian probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con fuertes ráfagas de viento desde la tarde, una máxima de 25º y una mínima de 18º.

El jueves se mantendrían los registros entre 25º y 18º, con cielo mayormente nublado.

El viernes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

El sábado prácticamente no habría variaciones: cielo parcialmente nublado, 26º de máxima y 18º de mínima.