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El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

La máxima rondaría los 25º. Hay probabilidad de precipitaciones tanto el martes como el miércoles

12 de abril 2026 · 23:31hs
El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 13 de abril en Rosario cielo nublado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 25º, a la espera de un martes con chaparrones y tormentas, y un miércoles en el que continuarían las precipitaciones.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, un registro de 17º y cielo mayormente nublado, para dar paso a una mañana con neblina y una marca de 15º. Para la tarde se espera que esté nublado, con una máxima de 25º bajando a 21º en la noche.

El martes arrancaría con posibles tormentas aisladas en la madrugada, chaparrones matutinos, eventuales tormentas aisladas vespertinas y chaparrones nocturnos. La temperatura oscilaría entre 26º y 17º.

Para el miércoles se anuncian probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con fuertes ráfagas de viento desde la tarde, una máxima de 25º y una mínima de 18º.

El jueves se mantendrían los registros entre 25º y 18º, con cielo mayormente nublado.

El viernes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

El sábado prácticamente no habría variaciones: cielo parcialmente nublado, 26º de máxima y 18º de mínima.

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