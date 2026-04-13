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La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

El niño de 4 años de Comodoro Rivadavia murió por una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”

13 de abril 2026 · 20:03hs
La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La autopsia preliminar realizada a Ángel López, el niño de 4 años que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia, indicó que la causa del deceso fue una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, ya que el cráneo presentó “más de veinte traumatismos”.

Fuentes del caso indicaron que el menor sufrió una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas” como consecuencia de las lesiones internas halladas en su cabeza, que fueron “ocasionadas voluntariamente”, según indica el informe.

>> Leer más: Caso Ángel: detuvieron a la madre y su pareja por presunto homicidio agravado

Los médicos forenses también llevaron a cabo diversos estudios complementarios a fin de obtener más certezas sobre el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel, quien se encontraba junto a su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michael González, ambos detenidos por homicidio agravado.

Se realizó un análisis toxicológico mediante el que se extrajeron dos muestras de sangre, una de humor vítreo, líquido pericárdico, 30 mililitros de orina, y se extirparon cuñas (pequeñas porciones) de hígado, bazo, páncreas, contenido gástrico, músculo esquelético y pelo arrancado.

Asimismo, los profesionales evaluaron de manera histopatológica el block cérvico-torácico, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y duramadre, ambos globos oculares, riñón izquierdo e implementaron cuñas de hígado, bazo, riñón derecho, páncreas, mucosa gástrica y dos losanges de cuero cabelludo, mientras que extrajeron la clavícula derecha.

Hubo radiografías del cráneo, la región cervical, tórax, abdomen, pelvis, brazos y piernas, mientras que no se observaron fracturas óseas, añade el documento de la necropsia.

Por su parte, el registro clínico del Hospital Regional indicó que, durante el traslado, se le suministraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona de 100 miligramos, y el personal de salud “lo venía ventilando con presión positiva”.

“Se recibe paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos y se continuó con presión positiva, se constatan pulsos”, sostiene el informe.

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