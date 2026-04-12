Fuerte cruce de un periodista rosarino a una colega por Manuel Adorni en la mesa de Mirtha Legrand

"Hay una doble vara", aseguró el comunicador en relación al tratamiento que se le da a los hechos de corrupción que se le atribuyen al jefe de Gabinete

Las sospechas de corrupción en torno a Manuel Adorni se colaron en el debate de sábado del programa de Mirtha Legrand.

La mesa de sábado de Mirtha Legrand contó, como cada fin de semana, con figuras que debaten sobre temas de actualidad . Entre los tópicos del último programa entró la situación que vive por estos días el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sospechado de cometer actos de corrupción e investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

La diva de los almuerzos, que desde hace algunos años se dedica a llevar adelante el programa los sábados por la noche, contó con la presencia de tres periodistas y de la exvedette Belén Francese .

El tema Adorni fue introducido en la mesa por Baby Etchecopar , uno de los periodistas que estuvo como invitado. "Los argentinos no permitimos que un funcionario se compre un chocolate porque estamos hartos de que nos roben ", afirmó.

Tras ello, la periodista Mariana Brey aseguró que esa actitud "está muy bien" y agregó: "Es lo interesante que planteó este gobierno al inicio y en campaña. Por supuesto que viene por la casta, pero que venir a terminar con la corrupción no significa que se pueda hacer de manera inmediata ".

La comunicadora, reconocida defensora de la gestión libertaria, continuó diciendo que eso no va a pasar "de forma mágica" y que, incluso, puede que Javier Milei tenga "enquistada dentro de su propio gobierno a gente que quiere ser casta".

Mirtha Legrand, conocida por sus preguntas sin filtro, le consultó a Brey qué significa ser casta. "Gente que usa privilegios para conseguir cosas, que puede estar relacionado con casos de corrupción", explicó, de manera ambigua, Brey.

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Tras ello, la periodista se refirió al caso de Adorni: "Hasta ahora, lo único que hay son trascendidos periodísticos, que también fueron cambiando con el correr de los días y, a diferencia de otras oportunidades, ya no está (el juez Norberto) Oyarbide, que te absuelve de la noche a la mañana".

"Doble vara"

Tras escuchar la explicación, el periodista rosarino Reynaldo Sietecase, que también estuvo como invitado en la mesa, le preguntó a Brey cuál hubiera sido su reacción si, en vez de Adorni, el funcionario bajo sospecha perteneciera a un gobierno peronista. "Lo mismo", aseguró la comunicadora.

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Lejos de quedarse con esa respuesta, Sietecase le contestó: "¿Lo mismo? ¿O le estaríamos pidiendo la renuncia parados desde arriba del Obelisco? Hay una doble vara. Si fuimos exigentes con la corrupción durante el kirchnerismo, hay que tener la misma vara".

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Quien intervino en ese momento fue Etchecopar, quien aseguró que "nunca hubo tanta impunidad como con el kirchnerismo", a lo que Sietecase respondió que no estaba de acuerdo y argumentó que ya hay 17 funcionarios presos que pertenecieron a ese movimiento.