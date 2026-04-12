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Almirón: "Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables"

El técnico de Central, Jorge Almirón, se fue con bronca del Ducó por un resultado que siente injusto. "En este club ganamos y perdemos todos", remarcó

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

12 de abril 2026 · 20:52hs
Por lo que se vio durante el partido

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Por lo que se vio durante el partido, terminar con una derrota no me parece justo", destacó Almirón. 

El traspié en la visita de Central al Palacio Ducó dejó muchas aristas para analizar. El 3 a 1 en contra ante Huracán representó un golpe en esta aspiración canalla de pasar de fase en el Apertura, mientras hace camino en la Copa Libertadores. El técnico auriazul, Jorge Almirón, expuso su visión sobre este intento fallido de dar pasos adelante en el torneo. "No perdemos por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables", señaló el DT.

"En este club ganamos y perdemos todos. Seguramente le van a caer a Pol Fernández, que es un gran jugador y aporta mucho para nosotros. Por lo que se vio durante el partido, terminar con una derrota no me parece justo", agregó el entrenador.

Luego puso la lupa sobre la visita a Parque Patricios y resaltó que "son partidos difíciles de explicar. Hablar de injusticia en el fútbol siempre es difícil. Sobre el final estuvieron muy marcados los errores y nosotros tenemos que dejar atrás esto rápidamente y hay que pensar en lo que sigue".

>>Leer más: Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos y lo pagó con una derrota

Almirón sobre Huracán

"El adversario juega bien y en su cancha representa siempre un desafío muy complicado. Creo que el penal donde nos empatan era una jugada evitable", profundizó.

"En el complemento buscamos por todos lados, con cambios ofensivos para tratar de llegar a la victoria. No tuvimos sobresaltos, pero manejamos mal esos últimos minutos", comentó el conductor canalla.

Y fue por más en su análisis: "Veo injusto el resultado. Llegar a esta cancha y jugar de esta manera, como lo hicimos, es bueno. Pero cuando se pierde duele, cambia todo y pasa todo a un segundo plano".

>>Leer más: No hay dos sin tres: de nuevo Central se boicoteó solo y le dio el gol del triunfo a Huracán

Almirón y los últimos minutos de Central

Sobre algunas causas de la caída en la Quema, el DT confió: "En el segundo gol de ellos teníamos una jugada a favor nuestro, y terminó en gol de ellos. La verdad es que los últimos minutos no fueron lo que veníamos mostrando. Nos vamos con una sensación fea todos".

Desde esa plataforma de evaluación, Almirón se encargó de remarcar: "Desde este momento sólo pensamos en ganar en Paraguay. Y este trámite que mostró el equipo nos demuestra que podemos dar pelea en los dos lados. Nos duele la derrota, pero sacaremos conclusiones. Tengan la plena seguridad de que la manera de jugar y de intentar no cambiará".

>>Leer más: El uno x uno de Central: pese a los tres goles, Jorge Broun fue el destacado en la derrota ante Huracán

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