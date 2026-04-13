Newell's entrenó este lunes y sigue atento a la evolución de Matías Cóccaro y Franco García

El centrodelantero y el extremo se retiraron durante el partido contra San Lorenzo por diferentes lesiones y no hay certeza de que vayan a jugar contra Unión

Para Frank Kudelka , lo mejor es tocar lo menos posible el equipo una vez que logre una mínima estabilidad. En los resultados y el juego, Newell's de a poco da señales de poder conseguirlo. Pero las lesiones complican al técnico para mantener a los mismos el viernes contra Unión.

Las distintas dolencias que sufrieron Matías Cóccaro y Franco García no le aseguran al entrenador que vaya a tenerlos en condiciones para jugar en el estadio 15 de Abril.

El plantel entrenó este lunes por la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, un día después del empate sin goles frente a San Lorenzo, y la atención está puesta en la evolución de Cóccaro y García.

Cóccaro se retiró a los 22’ del último partido a causa de una contractura en la pantorrilla. Depende del nivel de gravedad, pero puede llegar a perderse el partido contra el tatengue.

Igual de incierto es lo que puede suceder con Franco García, que dejó la cancha en la última presentación de la Lepra por un traumatismo en la rodilla.

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En ambos casos, no existen grandes interrogantes sobre los posibles reemplazantes. Por García, el candidato a ingresar es Walter Núñez. Mientras que por Cóccaro, el juvenil Francisco Scarpeccio.

El centrodelantero surgido de las inferiores del club se convirtió en la opción si no está Cóccaro. Es el preferido del entrenador por encima de Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez. Ambos se incorporaron al club para la actual temporada, en el caso del uruguayo de regreso del fútbol brasileño.