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Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Funcionarios de Mendoza y Neuquén visitaron las obras de la cárcel de "El Infierno" y se interiorizaron en el programa Lince y el sistema OJO

13 de abril 2026 · 19:09hs
Funcionarios de Santa Fe explican el modelo de seguridad y penitenciario

Funcionarios de Santa Fe explican el modelo de seguridad y penitenciario

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe recibieron a principios de abril a autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza, en el marco de una serie de intercambios institucionales orientados a conocer el modelo de seguridad implementado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Días atrás, también habían visitado la provincia representantes de Neuquén.

La agenda incluyó recorridas por distintas áreas estratégicas, con especial énfasis en el sistema penitenciario y en las políticas destinadas a neutralizar la capacidad operativa de organizaciones criminales desde las cárceles. En ese sentido, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el enfoque apunta a “interrumpir la metodología de ordenar delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, al tiempo que destacó la articulación entre las distintas áreas del ministerio.

La funcionaria subrayó además que el plan de seguridad se apoya en el uso de información criminal para la toma de decisiones, el refuerzo del patrullaje preventivo, la incorporación de equipamiento y la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias. “Se avanzó mucho, pero queda camino por recorrer. Ese proceso, basado en un método definido desde el inicio de la gestión, es lo que hoy otras provincias están observando”, sostuvo.

Durante su estadía en Rosario, la comitiva mendocina, integrada por Diego Asensio, Marcelino Armata, Noelia Lanzilotta y Marcos Quiroga, visitó la Unidad Penitenciaria Nº 8, conocida como “El Infierno”, actualmente en construcción en Piñero; la Unidad Penitenciaria Nº 11, ubicada en el mismo predio sobre la intersección de la ruta provincial 14 y la A012; y la Central de Información Criminal Operativa (CICO), conocida como OJO.

El método

Masneri señaló que, a partir de la difusión del modelo santafesino, se multiplicaron las consultas de otras jurisdicciones interesadas en replicar las políticas implementadas. “Uno de los aspectos que más interés genera es cómo se logró reducir la criminalidad organizada desde las cárceles”, indicó, y remarcó la importancia del paquete de leyes sancionado desde diciembre de 2023 para sostener estas medidas.

Semanas atrás, el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, también visitó la provincia y accedió a una presentación del sistema OJO y del programa Lince, la plataforma de videovigilancia con inteligencia artificial que permite analizar grandes volúmenes de imágenes y reconstruir recorridos de personas y vehículos en tiempo real.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, uno de los proyectos centrales es la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 8, destinada a internos de alto perfil. El establecimiento tendrá capacidad para 1.152 detenidos y está previsto que entre en funcionamiento hacia fines de este año. En el mismo complejo avanzan las subunidades 13 y 15, que sumarán otras 4.000 plazas.

“Nos sorprendió la magnitud de la obra y los estándares de seguridad previstos”, señaló Asensio, director regional oeste del Servicio Penitenciario de Mendoza, tras la recorrida.

La visita incluyó además el paso por la Central OJO, donde se integran en tiempo real datos del sistema 911, mapas de calor del delito, monitoreo de patrulleros y análisis de imágenes provenientes de cámaras de videovigilancia. El dispositivo constituye uno de los ejes del esquema de inteligencia criminal que la provincia consolidó en los últimos meses.

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