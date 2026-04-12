Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

De acuerdo a un trabajo de la Unicef, en el país más de la mitad de las madres con hijos a cargo no recibe la cuota alimentaria y el porcentaje asciende al 68% si se cuenta a quienes no la reciben en forma regular

Más de la mitad de las madres que viven en Argentina no reciben la cuota alimentaria (56%) cuando el padre no habita en la vivienda y esa proporción asciende (68%) si se toman en cuenta a quienes no la reciben de manera regular , según datos del último análisis realizado por Unicef sobre la situación de la niñez y adolescencia en los hogares liderados por mujeres. Frente a este problema, desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advierten sobre la necesidad de reformar las leyes que sancionan el incumplimiento del pago de alimentos y garantizar un control más estricto .

Hace 25 años, en Santa Fe se aprobó la ley 11.945 que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) . En ese padrón, los jueces inscriben a quienes incumplen tres cuotas de alimentos consecutivas o cinco alternadas en el trascurso del año. Figurar en el registro genera distintas sanciones: desde la prohibición del ingreso a estadios de fútbol hasta inhabilitaciones para participar de licitaciones o cargos públicos.

Sin embargo, "actualmente son las mujeres las que tienen que pedir la inscripción de los progenitores de sus hijos en el registro. Es un trámite más que se suma a la denuncia por juicio de alimentos, cuando podría ser mucho más ágil y que los mismos jueces ordenen la inscripción de los incumplidores", señala Florencia Rovetto, titular de la Secretaría de Género de la UNR.

En medio de esas gestiones judiciales, destaca, muchos morosos no quedan incluidos en el registro, "lo que se manifiesta claramente cuando se ve que el padrón apenas cuenta con unos 2 mil inscriptos, cuando sabemos que los casos de incumplimiento son muchos más", destaca.

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El Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en debate

En ese marco, este lunes, a las 17.30, en la facultad de Derecho (Córdoba 2020) se desarrollará una actividad titulada “Deuda Alimentaria: Hacia una reforma de la Ley de Registro en Santa Fe”, con la participación de Sabrina Cartabia Groba, abogada feminista y referente en políticas públicas de género. El encuentro busca promover el diálogo en torno a los desafíos actuales en materia legislativa y de acceso a la justicia.

Rovetto destaca que el incumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias "es una problemática estructural que afecta a niños, niñas y adolescentes. Y esta situación no sólo vulnera los derechos de las infancias, sino que también constituye una forma de violencia económica hacia las mujeres madres, quienes asumen mayoritariamente las tareas de cuidado".

La ineficacia del Estado para garantizar este derecho configura, a su vez, otro tipo de violencia al propiciar un ambiente de impunidad que tolera y perpetúa ese incumplimiento.

El Área de Género y Sexualidades de la UNR trabaja desde hace dos años en el análisis del funcionamiento del sistema judicial en la provincia respecto a este tema con el objetivo de identificar los principales obstáculos en el acceso a este derecho de infancias y adolescentes y, al mismo tiempo, elaborar propuestas de mejora normativa e institucional.

El resultado de ese relevamiento permitió sacar a luz varios problemas. Por ejemplo, en la falta de criterios unificados en las prácticas de los jueces, la dificultad en el acceso a la justicia y la poca efectividad práctica del registro.

Entre otros puntos, se señalan las dificultades que encuentran las mujeres a cargo de sus hijos para acceder a la Justicia —por la necesidad de patrocinio letrado y los costos del proceso, entre otros factores—, pero también que una vez que logran iniciar el trámite no existe una ruta clara ni criterios unificados para seguir el proceso.

Por otro lado, apuntan, el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia, bajo su regulación actual, es percibido como una herramienta de baja efectividad práctica. Entre sus principales limitaciones se destacan: su alcance restringido, ya que sus efectos recaen principalmente sobre quienes tienen inserción en el sector formal o interactúan con el Estado; también burocratización, dado que la inscripción no es automática y requiere una declaración judicial previa tras reiterados incumplimientos.

Los números del incumplimiento

El último análisis de Unicef sobre la situación de la niñez y adolescencia en hogares liderados por mujeres, realizado en 2024, pone en números el alcance del incumplimiento de los pagos por alimentos. Según destaca, más de la mitad de las madres que viven en el país no reciben la cuota alimentaria (56%) cuando el padre no habita en la vivienda y esa proporción asciende (68%) si se toman en cuenta a quienes no la reciben de manera regular.

Además, resalta que entre las mujeres que no reciben este dinero, seis de cada 10 indica que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos de manera directa y, entre las que sí, un 24% afirma que no es suficiente para cubrir los gastos de los niños.

Entre los motivos por los cuales los padres no pagan la cuota alimentaria, se destaca la falta o la mala relación con la madre o con sus hijos (61%), y en un 24% es por falta de trabajo o insuficiencia de ingresos. “El incumplimiento de la cuota alimentaria supone, entonces, una vulneración a los derechos de niñas y niños con efectos concretos sobre sus condiciones de vida”, explicó Carolina Aulicino, Oficial de Políticas Sociales de Unicef Argentina cuando se presentó el trabajo y subrayó que “las chicas y los chicos que viven en estos hogares enfrentan más dificultades para acceder a consumos básicos”, subrayó.

Otro informe, de la organización Fundar, que desarrolla investigaciones relacionadas con políticas de desarrollo social, estima que la falta de pago de la cuota alimentaria afecta a un millón de hogares encabezados únicamente por mujeres y a más de 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes, profundizando situaciones de desigualdad y pobreza.

Paternidades responsables

Las actividades que se desarrollarán este lunes en la facultad de Derecho de la UNR se inscriben dentro del ciclo “Paternidades Responsables”, impulsado por la UNR desde 2025 con el objetivo de visibilizar las desigualdades en la organización social de los cuidados, problematizar las dificultades en la corresponsabilidad parental y aportar al diseño de políticas públicas más equitativas.

El encuentro es abierto al público y se desarrollará en la facultad de Derecho de la UNR, Córdoba 2020. Los asistentes deben inscribirse previamente en este enlace.