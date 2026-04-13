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Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Sin tiempo que perder tras la caída en cancha de, el plantel de Central entrenó pensando en el primer partido de visitante de la Copa Libertadores en Paraguay.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

13 de abril 2026 · 17:37hs
El lamento por la derrota ante Huracán

Celina Mutti Lovera

El lamento por la derrota ante Huracán, en el final en el Ducó. Ahora Central se enfoca en Libertad, primer partido de visitante en la Copa Libertadores.

No hay tiempo que perder. Tras la derrota ante Huracán, el plantel auriazul entrenó este lunes por la mañana en Arroyo Seco. De esa manera, Jorge Almirón comenzó la preparación de cara al partido del miércoles, cuando Central visite a Libertad de Paraguay por la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores.

Entre las novedades de la jornada, Ángel Di María e Ignacio Ovando, que no viajaron el fin de semana para jugar ante Huracán, trabajaron con normalidad. Por lo tanto, ambos estarían a disposición para el cotejo frente a los paraguayos de Libertad.

Dos que están y dos que no en Central

Además, Carlos Quintana no mostró secuelas del golpe que recibió en un pie en el último tramo del partido frente al Globo. Pese a que el defensor dio claras muestras de dolor en cancha de Huracán, jugando hasta el último minuto del partido, este lunes entrenó sin problemas.

Lo mismo sucedió con Luca Raffin, que se reincorporó al grupo recuperado de una afección estomacal que lo dejó fuera del partido pasado ante los de Parque Patricios.

Los que siguen fuera de la consideración del técnico por problemas físicos son Facundo Mallo (muscular) y Marco Ruben (puesta a punto). Ninguno de ellos dos formaría parte de la lista de concentrados para el partido por la Copa.

>>Leer más: El uno x uno de Central: pese a los tres goles, Jorge Broun fue el destacado en la derrota ante Huracán

En vuelo hacia Asunción por la Copa Libertadores

El plantel de Central volverá a entrenar por la mañana de este martes. Y por la tarde, los futbolistas que sean citados por el cuerpo técnico que comanda Almirón volarán en chárter desde Fisherton a Asunción del Paraguay.

El miércoles, a las 19, los de Arroyito se medirán con Libertad, que perdió 3 a 1 en el debut como visitante de Universidad Central en Venezuela. El árbitro del cotejo será el brasileño Raphael Claus.

Reserva de entradas para Sarmiento

Este martes desde las 13 comenzará el proceso de reserva de entradas generales y venta de plateas para los socios que quieran estar en el Gigante para presenciar el partido del próximo domingo, cuando Central reciba a Sarmiento.

Tanto para poder reservar, como para poder comprar una platea, que cuestan 50 mil pesos cada una, es necesario tener la cuota al día. Y el tiempo límite para regularizar esa situación o realizar cualquier gestión vence este martes a las 11 horas.

Los trámites pertinentes se deben realizar únicamente por la plataforma www.deportick.com.

>>Leer más: Almirón: "Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables"

Juega la reserva

La reserva de Rosario Central jugará este martes desde las 15 en el predio de Arroyo Seco ante Atlético Tucumán. El partido corresponde a la novena fecha del torneo Proyección Apertura y los de Mario Pobersnik, que están cuartos en la tabla con 14 puntos, vienen de ganar tres partidos consecutivos.

En tanto que los tucumanos también tienen 14 puntos, pero están quintos en el escalafón del grupo por tener un gol menos a favor que los auriazules.

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