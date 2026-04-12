El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El delantero de Newell's fue un peligro constante para los defensores del Ciclón. Avanzó con pelota al pie y fue profundo. Salomón y Núñez, un pasó atrás

Los once de Newell's que salieron a enfrentar a San Lorenzo y que tuvo cambios en el primer tiempo. El mejor fue Walter Mazzanti.

Newell's empató sin goles con San Lorenzo y, aunque no ganó, es importante que alcanzó los tres partidos sin derrotas. La esperanza de la victoria, esa que tanto deseaba para ampliar la serie exitosa, estuvo depositada en buena medida en lo que hizo Walter Mazzantti .

El atacante fue profundo y, especialmente en la primera etapa, resultó un problema serio para sus marcadores.

Josué Reinatti 5,5: ningún remate peligroso lo obligó a intervenir. Seguro para interceptar los pocos centros del Ciclón.

Armando Méndez 5: más decidido para pasar al ataque en la primera etapa, aunque no llegó hasta el fondo. Sin problema en la marca de Barrios.

Saúl Salcedo 5,5: ninguna complicación en la marca de Auzmendi. Salió a cortar lejos por arriba y se impuso.

Oscar Salomón 6: más allá de una mala salida, que pudo costar caro, fue firme para cortar en el uno contra uno. Le sacó el gol a Cuello.

Jerónimo Russo 6: se proyectó con determinación, aunque no siempre le salió bien. Seguro para defender en el mano a mano.

Rodrigo Herrera 5: le dio circulación y contención al equipo durante un rato. Poco a poco se apagó.

Luca Regiardo 5,5: correcto para anticiparse y contribuir a la transición defensa-ataque.

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Walter Mazzantti 6: fue el principal recurso ofensivo de la Lepra. Punzante, progresó por afuera o con diagonales. Lo mejor, en la primera etapa.

Facundo Guch 4,5: la trasladó con personalidad, aunque se complicó con el manejo y tuvo cesiones fallidas.

Franco García 4: sin aceleración, fue previsible y les facilitó la marca a sus rivales. Es posible que haya llegado con lo justo, por una fatiga msucular.

Matías Cóccaro 5: sostuvo la pelota de espaldas, descargó y la pidió. No fue Se retiró lesionado a los 22’.

Ingresaron en Newell's ante San Lorenzo:

Francisco Scarpeccio 4: le costó una situación brava, que fue enfrentar a Romaña. No lo pudo vulnerar.

Walter Núñez 4,5: insinuó más de lo que resultó efectivo buscando penetrar por afuera.

Jerónimo Gómez Mattar 4,5: se acercó, la pidió y la movió, sin meter pases que sean punzantes.

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Luciano Herrera -: muy activo y participativo, aunque sin conseguir resolver algo provechoso.

Martín Ortega -: ingresó para dedicarse a sostener la marca sobre la banda derecha.

La evaluación del técnico leproso

Frank Kudelka 6: fue un acierto que Newell's finalice un partido sin que lo superen en el trámite, algo que es habitual, sin tener en cuenta los dos últimos partidos. Durante un tiempo fue mejor que San Lorenzo, aunque con muy pocas situaciones de gol. En la segunda etapa, bajó el rendimiento. Pero casi no lo inquietaron. Amplió los partidos sin derrotas, aunque no ganó. Es positivo.