Condenado a 5 años y 8 meses de prisión por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

La pena se dictó en un juicio abreviado a Walter Coronel, detenido en febrero de 2025 en una casa de Acoyte al 1400 con casi tres kilos de marihuana compactada

Casi tres kilos de marihuana, dinero en efectivo y dosis de cocaína, el material secuestrado en Las Flores en un operativo de febrero de 2025.

Un hombre detenido un año atrás en una casa de barrio Las Flores fue condenado a una pena unificada de 5 años y 8 meses de prisión por comercio de estupefacientes a baja escala. En el operativo en su domicilio la policía había secuestrado casi 3 kilos de marihuana compacta, además de doce envoltorios de cocaína, dinero y elementos propios de la venta de sustancias al menudeo. La pena se dictó en un procedimiento abreviado para el cual el acusado prestó su consentimiento.

El acusado es Walter Coronel, de 48 años al momento de la detención, quien aceptó una condena a 4 años de prisión como coautor del delito de tenencia de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas al consumidor y con fines de comercialización.

El procedimiento abreviado fue solicitado por la fiscal Mercedes Banchio y la defensa del acusado en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

Dos penas

La jueza Trinidad Chiabrera le dio curso al planteo y dictó la pena, que se unificó con una anterior que pesaba sobre el acusado en una única condena a 5 años y 8 meses de prisión.

Coronel había sido detenido junto a otro hombre el 28 de febrero de 2025 en un procedimiento por microtráfico realizado en barrio Las Flores. La requisa estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, que llegó hasta ese domicilio a órdenes del fiscal César Pierantoni en el marco de una investigación en conjunto con el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

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Así, en el un domicilio de Acoyte al 1400 donde fueron apresados los dos sospechosos la policía secuestró entonces varios recortes de nailon para el fraccionamiento de estupefacientes, diez mil pesos en efectivo y una billetera con 61.500 pesos.

Además se hallaron 12 envoltorios con cocaína por un peso total de 4,2 gramos y siete trozos compactos tipo ladrillos recubiertos con cinta de embalar que totalizaron un peso de 2.429 gramos de marihuana.

La misma sustancia se encontró dispuesta en otros envoltorios que, en total, pesaron otros 44 gramos, según consignó la fiscalía al solicitar la condena. Por último se incautó un celular y otras dosis con cocaína en el interior de un auto.

Al cabo de un año, la investigación consideró acreditado que en el lugar se realizaban actividades de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de fraccionamiento.