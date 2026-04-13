Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3% por el shock externo y la estacionalidad"

El titular de Economía, Luis Caputo, visitó nuevamente en Rosario, esta vez para participar de la presentación del libro “Cambia la música” del analista financiero Salvador Di Stefano

“ El número de inflación de marzo estará por encima del 3% por el shock externo y la estacionalidad. Pero desde abril vamos a ver desinflación y crecimiento ”. Con esa definición, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante un auditorio colmado en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde participó de la presentación del último libro del analista financiero Salvador Di Stefano.

Fue la segunda visita del funcionario a Rosario en apenas dos semanas, aunque en esta oportunidad la convocatoria fue notablemente mayor. El evento giró en torno al libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso” , en el que Di Stefano plantea un “giro inesperado” en la economía argentina a partir del rumbo impulsado por el presidente Javier Milei. La obra ya había sido presentada en Buenos Aires en septiembre pasado, con la participación del propio jefe de Estado.

Ante un salón desbordado —donde incluso debieron sumar sillas a último momento—, Caputo se mostró optimista sobre el escenario económico: “ Se vienen los mejores 18 meses en décadas ”, afirmó. Y reforzó su diagnóstico: “Dicen que la economía argentina es un desastre, pero el riesgo país baja, la Bolsa sube y el Banco Central tiene que intervenir para evitar que el peso siga apreciándose”.

El ministro defendió el rumbo del gobierno y descartó soluciones inmediatas: “El camino es este. Nunca dijimos que esto se iba a arreglar en cuatro horas”.

En su exposición, también subrayó la importancia del desarrollo del mercado de capitales y valoró la aprobación en el Congreso de reformas clave. En ese marco, destacó el blanqueo de capitales y el régimen de incentivo fiscal: “Apostamos a que ese dinero se movilice. Hoy hay estabilidad y previsibilidad, pero los dólares están en el colchón sin generar nada”, señaló.

En línea con ese planteo, llamó a canalizar el ahorro hacia la inversión: “No queda más alternativa que entender que hay que invertir”.

salvadorycaput

Al referirse al proceso de transformación económica, apeló a ejemplos concretos: “Fate cazaba en el zoológico y, cuando cambió la música, cerró. Lumilagro, en cambio, se adaptó”, graficó.

Caputo también insistió en que “no es opción volver al pasado” y aseguró que ese diagnóstico es compartido incluso por sectores opositores. En cuanto al contexto internacional, consideró que el impacto de la guerra en Medio Oriente será transitorio y sostuvo que la Argentina está hoy “mejor posicionada” que años atrás. “Antes nuestros socios eran Irán y Venezuela; hoy son Estados Unidos e Israel”, afirmó, y calificó a Milei como “uno de los líderes más importantes del mundo”.

El encuentro había comenzado con una intervención de Di Stefano, quien celebró la segunda edición del libro y, con un tono distendido, elogió la política económica oficial. “Hay que cambiar el paso para adaptarse a la nueva economía”, sostuvo, al tiempo que recomendó aprovechar el blanqueo y anticipó una mayor participación de empresas en el mercado bursátil.

Fiel a su estilo, también instó a desprenderse de los ahorros en dólares y cerró con humor: “Hay un gobernador que todavía no los vendió”.

El cierre fue con la tradicional selfie colectiva junto al público, una marca registrada de las presentaciones del analista rosarino.

Rosario cerca

El ministro de Economía ya había estado en Rosario el 1º de abril, para disertar sobre los “los datos” positivos de la economía argentina, en un momento en que crece la preocupación por el deterioro de la actividad, el cierre de empresas, el rebote de la inflación y el aumento del desempleo. En ese marco, hizo una férrea defensa de los resultados de la política económica y anunció una vez más la cesión de la ruta nacional A012 al gobierno provincial. También pidió “confianza” en el modelo y movilizar los dólares del colchón.

Pese a que la coyuntura económica no es la mejor y los recientes escándalos que sacuden al gobierno también salpican a miembros de su Ministerio, Caputo se convirtió en los últimos días en una figura política emergente dentro del gabinete de Milei. El tropiezo de Manuel Adorni y la interna dentro del oficialismo lo erigieron como el principal vocero del gobierno por estas horas.

“No tenemos dudas de que vamos a crecer pero sí nos preocupa la velocidad de crecimiento, tenemos potencialidad para expandirnos al 9% anual”, dijo durante su última visita a Rosario. También se quejó porque “la oposición agarra un sector particular al que no le está yendo bien y lo extrapola a toda la economía”.