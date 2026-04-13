Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con un paro de 72 horas

La protesta arrancó este lunes en rechazo a la resolución que fijó ese valor y eliminó adicionales que los profesionales cobraban por consultas, visitas y formación. En Rosario hubo una concentración frente a la sede de Pami.

Los médicos de cabecera de Pami , representados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) convocaron a un paro de 72 horas frente a la decisión del gobierno nacional de fijar los honorarios por consulta en $2.100 . La protesta llegó a Rosario: en la ciudad el personal de salud se congregó en la sede de San Lorenzo al 900 y expresó que la medida se trata de un “recorte salarial” . Por su parte, desde el gobierno nacional explicaron que es la política consiste en un “unificador de nomenclaturas” que “ordenará el sistema”.

El paro de médicos de cabecera de Pami comenzó este lunes 13 de abril y se extenderá por 72 horas. “La medida responde al rechazo a una resolución inconsulta que, bajo la apariencia de un ordenamiento del sistema, implica en los hechos un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera” , expresó Appamia en un comunicado.

En particular, el nuevo valor de los honorarios quedó establecido en la resolución 1107/2026 , publicada el 9 de abril en el Boletín Oficial. Durante la medida de fuerza, desde Appamia aseguraron que se garantizará la atención de urgencias según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente.

En particular, el conflicto surge a raíz de un cambio en la estructura de honorarios. Hasta el momento , los médicos de cabecera percibían los ingresos de Pami en un sistema mixto: un monto fijo por cápita (antes de la resolución era de $946 por paciente), al que se le sumaban adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional.

Ahora se elevó el monto por cápita de $946 a $2.100 por consulta, pero se eliminaron los extras. "Esta medida implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas", expresaron desde Appamia, sobre la decisión del gobierno nacional, y agregaron: "El resultado es claro: más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afectando de manera directa la sostenibilidad del consultorio y la calidad de atención".

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Por su parte, desde Pami expresaron que el aumento del valor cápita significa un "aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera". "Es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar", aseguraron desde la dependencia nacional, en conversación con La Capital.

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"Ejemplo, un médico que tiene 800 cápitas pasó de tener un ingreso fijo de $756.800 a $1.680.000. Es un aumento de ingreso fijo del 121%. No se le está achicando el ingreso sino unificando el nomenclador", sostuvo Pami.

En la misma línea, el organismo nacional afirmó que la medida responde a un "reclamo histórico de los médicos para dejar de transmitir las órdenes médicas por el tiempo que eso les llevaba".

"A medida que la situación se vaya ordenando, está el compromiso de ir revisando el valor cápita en vistas de acercar a las partes al valor de recomposición que ellos demandan. Por el momento, este es el esfuerzo presupuestario que puede hacer el Instituto", expresaron desde la entidad nacional.

Pami: "Estamos endureciendo controles en las órdenes médicas"

Además de la unificación del nomenclador, desde Pami aseguraron que están "endureciendo los controles en las transmisiones de las órdenes médicas". "¿Cómo puede ser que un médico declare horas de atención en una localidad por la mañana y horas de atención por la tarde en otra que está a 240km y llegue en una hora?", ejemplificaron desde el organismo nacional.

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"Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada", cerraron desde el Pami.