El Concejo discute un plan para que la casa Cullen Poggi, con protección patrimonial, se restaure y convierta en espacio de usos mixtos con gastronomía, oficinas y viviendas

Quieren que el edificio patrimonial sea restaurado y puesto en valor como parte de un desarrollo edilicio de usos mixtos que integrará viviendas, oficinas y un local gastronómico.

La Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal comienza a discutir un nuevo convenio urbanístico de preservación mediante el cual se propone la revitalización de un inmueble patrimonial. La histórica Casa Cullen Poggi, de bulevar Oroño y Urquiza será preservada y restaurada, mientras que en el fondo del lote se desarrollará un edificio de usos mixtos de 16 pisos de altura .

La propiedad ubicada en la emblemática esquina forma parte de una de las postales urbanas más reconocibles de Rosario . La casona construida en la década del cuarenta, conocida como Casa Cullen Poggi, sobrevive allí tras años de abandono .

El oficialismo en el Palacio Vasallo pretende que ese inmueble patrimonial se encamine a una nueva etapa : su preservación, restauración y puesta en valor como parte de un desarrollo edilicio de usos mixtos que integrará viviendas, oficinas y un local gastronómico.

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La ciudad detrás

Según las espadas del javkinismo, el anteproyecto propone algo más que una obra: plantea un modo de intervenir la ciudad que, tal como señalan desde el estudio de arquitectura a cargo (Laurino Pantarotto Vozzi Malgioglio), "busca integrar sin forzar, resignificar sin borrar; en síntesis, permitir que lo antiguo conviva con lo nuevo".

"Es otro caso concreto de cómo recuperar inmuebles patrimoniales sin congelar la ciudad", dictó el concejal de Creo Fabrizio Fiatti.

El edil destacó que “se trata de un nuevo ejemplo de la ciudad detrás de la ciudad”. El año pasado votamos herramientas que permiten preservar lo patrimonial creciendo en su vacancia y este ya es el tercer ejemplo concreto de que, cuando las normas se piensan para el crecimiento de la ciudad, funcionan rápidamente, profundizó.

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Usos mixtos

El proyecto propone conservar íntegramente la fachada sobre bulevar Oroño, respetando sus vanos y su materialidad original, siendo restaurada en su totalidad. Según los planos, en su interior funcionará un espacio gastronómico que devolverá vitalidad a la planta baja y permitirá que el edificio vuelva a estar habitado. Detrás, y articulando con el lindero, crecerá un nuevo volumen contemporáneo destinado a viviendas y oficinas, con terrazas y muros verdes que mejorarán las condiciones ambientales y las visuales del entorno.

La nueva construcción, diferenciada formal y materialmente de la histórica, se despega mediante un fuelle vidriado (recurso promovido por el programa de preservación patrimonial de la ciudad en diferentes proyectos) que permite leer con claridad qué es patrimonio y qué es intervención contemporánea.

Este nuevo edificio alcanzará una altura máxima de 48,45 metros, equivalente a planta baja más 16 pisos. Además, tendrá cocheras en su subsuelo. La superficie a construir aproximada es de 8.700 metros cuadrados.

Se incorporarán además terrazas verdes en la planta baja y en las azoteas y muros verdes que permitirán regular la humedad y temperatura del edificio y su entorno próximo además de mejorar las visuales del paisaje inmediato.

Protección patrimonial

Al respecto, Fiatti precisó que “este tipo de desarrollos no sólo rescata edificios que de otro modo se deterioran y terminan demolidos”, sino que además “consolida el suelo urbano con prestación eficiente de servicios y genera nuevos usos donde antes había abandono”.

El inmueble se encuentra dentro del Área de Protección Histórica 1 “Bv. Oroño entre Montevideo y Rivadavia” y presenta un grado de protección 2.2 que habilita, bajo evaluación técnica, la incorporación de nueva superficie en sectores posteriores del lote sin valor patrimonial, en el marco de la Viabilidad Patrimonial, motivo por el cual es sometido a evaluación del Concejo Municipal.

"Este tipo de proyectos expresa con claridad hacia dónde puede crecer Rosario. Una ciudad donde el patrimonio no sea una carga ni un obstáculo, sino el punto de partida para nuevas oportunidades urbanas”, concluyó Fiatti.

Antecedente

Desde el Ejecutivo destacaron que una referencia directa de proyectos con articulación y preservación patrimonial lo constituye el Edificio dEco, levantado en el predio de la ex imprenta Ferrazini, aprobado por unanimidad en el Concejo en el año 2020. Se trata de un ejemplo concreto de un edificio de usos mixtos.

Esto se debe a que también fue un convenio urbanístico en gran parcela con una torre exenta, la articulación en una de sus medianeras y preservación del edificio de arquitectura art decó, permitiendo rescatar estructuras históricas mediante desarrollos sustentables. De hecho, hay un local gastronómico en el frente, en este caso una cafetería y panadería.