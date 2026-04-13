Lo detectaron con una réplica de arma de fuego a metros del Centro de Justicia Penal

Un hombre de 36 años fue sorprendido el domingo a la noche cuando merodeaba muy cerca del Centro de Justicia Penal con una réplica de arma de fuego. Según fuentes oficiales, el procedimiento se realizó alrededor de las 20 3 en Mitre y Rueda.
El sospechoso tiene 36 años y fue apresado el domingo a la noche en Mitre y Rueda
Un hombre de 36 años fue sorprendido el domingo a la noche cuando merodeaba muy cerca del Centro de Justicia Penal con una réplica de arma de fuego. Según fuentes oficiales, el procedimiento se realizó alrededor de las 20 3 en Mitre y Rueda.
Efectivos de la Patrulla de Acción Táctica que realizaban una recorrida por la zona donde también hay varios hospitales detectaron a una persona sospechosa en Mitre y Rueda, a escasos metros del Centro de Justicia Penal.
En ese lugar, según el parte oficial, los agentes detectaron a un hombre quien al advertir la llegada de la Policía intentó ocultarse detrás de un árbol. Ante esa actitud, los agentes se acercaron y procedieron a su identificación y la requisa más minuciosa de sus pertenencias.
De esa forma, los policías hallaron una réplica de arma de fuego. El hombre quedó demorado, pero trascendió que al chequear sus datos no presentaba ningún impedimento para circular.
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