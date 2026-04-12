Newell's se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

El conjunto rojinegro, el más goleado del torneo, lleva dos partidos seguidos sin que le anoten en el Coloso, con el 0 a 0 ante San Lorenzo

Parecía el gol de Walter Núñez apenas arrancaba el complemento, pero se la sacaron del buche tras arrojarse en palomita. Fue tras gran jugada de Mazzanti y centro de Méndez. Newell's y San Lorenzo, 0 a 0.

Newell’s volvió a sostener el arco en cero en el Coloso . Por segundo partido consecutivo. Los únicos dos en todo el torneo. Esto es para resaltar, considerando que es el equipo más goleado del torneo. Una gran parte del mérito que no sufriera goles contra San Lorenzo es por el desempeño del equipo. Que se lo impidió a San Lorenzo , un rato a partir del manejo de la pelota y otro por la lucha que le opuso.

Los 23 goles que recibió en 13 partidos es una cantidad importante y que pone de manifiesto la debilidad que tuvo el conjunto rojinegro durante el torneo. Por eso, que en las tres últimas fechas haya recibido apenas uno, de Central Córdoba de Santiago del Estero, es un paso adelante. Porque si no es remarla habitualmente desde atrás, y encima con un equipo al que tanto le cuesta meterla en el arco contrario.

El desempeño de Newell’s contra San Lorenzo para irse con el arco en cero se sostuvo en la predisposición para asfixiar y la concentración para no dejar libertad de maniobra a los rivales. Corrió y metió. Esta postura y rendimiento alejó al Ciclón de Reinatti.

Con el cambio en el desarrollo, debido a una menor posesión, los futbolistas de Newell’s siguieron ordenados, atentos a las marcas y dieron pelea. La defensa respondió, al margen de la falta de peso de la ofensiva de San Lorenzo.

>>Leer más: El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Oscar Salomón sobresalió en la última línea rojinegra. Ganó los duelos individuales. Despejó de arriba y cortó por abajo. Barrió justo a Cuello cuando estaba por rematar frente a Reinatti.

Solo le queda en el debe ese centro del primer tiempo, en el que ni él ni Salcedo encimaron Cuello y su cabezazo se fue junto al palo izquierda. Lo demás de Salomón fue un paso adelante.

El otro destacado en Newell's

Igual que la actuación de Jerónimo Russo. Si hasta acá se prestaba atención a lo que generaba con sus proyecciones, de las cuales tuvo varias ante el Ciclón, la tarea defensiva fue para resaltar. Aguerrido y duro para trabar, cerró su costado a los ataques de la visita.

Salomón y Russo se destacaron. Pero hubo toda una tarea colectiva para que Newell’s fuese competitivo y San Lorenzo casi ni le llegara. Es que más allá de un cabezazo y un disparo desde afuera del área de Cuello, Reinatti no se revolcó. Y se fue sin goles en su primer partido en el Coloso después de más de un año.

Para que Newell’s vaya mejorando su posición en la tabla anual, lo primero es no recibir goles. Y no darles facilidades al otro, como varias veces sucedió. La paulatina mejoría de Newell’s empezó desde abajo.