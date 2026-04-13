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El gobierno provincial dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

El legislador radical denunció en el Senado al ministro de Obras Públicas por supuesta discrecionalidad en el la terminación de viviendas. La vocera minimizó el hecho

13 de abril 2026 · 10:44hs
La vocera Virginia Coudannes minimizó la pelea entre el senador y el ministro

La vocera Virginia Coudannes minimizó la pelea entre el senador y el ministro

“Para nosotros es eso, un entredicho en el ámbito legislativo y por supuesto estamos Unidos”, dijo nueva vocera Virginia Coudannes cuando la consultaron en su primera ronda de prensa sobre la pelea en la que el senador Felipe Michlig presentó un pedido de informes cuestionando duramente al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por supuestamente actuar con discrecionalidad en la construcción de viviendas.

"Esa situación, conversación, el entredicho, fue en el marco del ámbito legislativo de la Cámara de Senadores en virtud del trabajo que los senadores realizan", sostuvo Coudannes ante la pregunta de un periodista.

Se refiere al pedido de informe del senador de San Cristóbal por el cual solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas se informe en carácter de urgente, sobre el convenio suscripto entre la Nación y la provincia sobre los programas de viviendas y los criterios adoptados para priorizar la terminación de las mismas abandonadas por la gestión de Javier Milei. El senador sostuvo que Enrico decidió con criterio personal terminar las de su departamento.

Gobierno y la interna

"Si existe un pedido de información, como siempre el Ejecutivo y gobernador, contestará a todo. Si algo hacemos es estar articulados con los poderes del Estado", agregó la vocera. Luego insistió: "Para nosotros es eso, un entredicho en el ámbito legislativo y por supuesto estamos Unidos”.

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Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos.

Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos.

Michlig llevó el pedido de informes a Labor Parlamentaria por la supuesta falta de información sobre 54 viviendas en San Cristóbal que iban a ser terminadas y, según contó, Enrico cambió el criterio de ejecución y las abandonó, mientras realizaba otras más convenientes para su departamento, General López.

>>> Leer más: ¿Quién es la nueva vocera de Pullaro?

A promediar la sesión del jueves, Michlig tomó el micrófono con ganas para denunciar la situación. “No tengo otra que, frente a la falta de respuestas de Obras Públicas, hacer este pedido de informes”, dijo y advirtió que si no contesta “tomará otras medidas”, en una directa alusión a citarlo a que lo explique ante el Senado. Eso, además de inédito, escalaría más la tensión en una alianza gobernante que, desde ahora, tiene una interna velada.

A su vez, quedó en evidencia la interna política en el radicalismo cuando la senadora que reemplaza a Enrico en su banca, Leticia Di Gregorio, lo defendió. Michlig volvió a tomar la palabra y se despachó al decir que cometió un error en validar la licencia para que sea ministro.

“Hemos convalidado una situación que es todavía criticada, que es el pedido de licencia (como senador) que le brindamos por solidaridad y para darle la oportunidad de ser funcionario, cuando tendría que haber cumplido con la premisa de renunciar para ser ministro, como hizo Fabián Bastia en Diputados”.

Las viviendas

Son obras de viviendas que correspondían ejecutar a la Nación y, que a partir de un convenio, Santa Fe se hizo cargo porque quedaron abandonadas al 52%.

El criterio que se estableció en 2025 es que se harían primero las viviendas que estaban al 60 %. San Cristóbal esperaría, pero luego le comunicaron que no había fondos.

Michlig denunció que mientras tanto había otras localidades en las que se hacían viviendas y estaban al 8 %. “Cambió el criterio, pero: ¿quién decide? ¿El ministro por la cara, porque es de tal localidad, del centro, del norte o del sur? Es una injusticia y decisiones que no son contundentes en la explicación”, objetó al micrófono.

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