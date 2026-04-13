El fútbol de luto: murió Julio Ricardo, histórico periodista y comentarista deportivo El reconocido comunicador tenía 87 años. La triste noticia se da a poco tiempo de los fallecimientos de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo 13 de abril 2026 · 10:04hs

Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957.

La noticia de la muerte de Julio Ricardo López Batista sacudió al mundo del periodismo deportivo argentino. El histórico comentarista falleció a los 87 años tras estar internado en la Clínica Zabala. La triste noticia se da poco tiempo después de las muertes de otros dos queridos periodistas, como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957 con coberturas para Noticias Gráficas. Allí, se desempeñó como comentarista, cronista y analista en programas de radio y televisión durante más de seis décadas.

Gracias a su carrera en los canales de TV como el 9, 11, 13 y ATC, así como en Radio Colonia y Radio Nacional, Julio Ricardo fue clave en la consolidación y profesionalización del género periodístico deportivo en el país, con una presencia que dejó huella en varias generaciones de profesionales.

Además de su carrera en medios, tuvo participación en la vida política como militante y funcionario del peronismo. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Konex, y en 2024 fue declarado “Personalidad Destacada” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.