Tras la polémica por la avioneta, la provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
Horas antes de un nuevo remate, el gobierno de Santa Fe mostró parte de los 150 lotes que buscarán ser adquiridos por más de 5.000 personas de todo el país
13 de abril 2026·15:18hs
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) expuso este lunes parte de los 150 lotes de la próxima subasta de bienes incautados al delito. Será el próximo jueves desde las 16 en el Salón Metropolitano de Rosario. Con el río Paraná de fondo, el gobierno mostró motos, autos y la avioneta que había entrado en polémica en la previa al remate.
La actividad se desarrolló en el Parque Alem, en la zona norte de Rosario y fue foco de atención de los vecinos de la ciudad. Además, de las 5.400 personas de todo el país que se inscribieron, lo que significó un número récord entre las cinco actividades organizadas.
A su vez, quienes completaron el registro podrán observar los vehículos en el Salón Metropolitano el miércoles, de 10 a 18, y el jueves, de 8.30 a 13. Para ingresar deberán presentar el DNI y podrán asistir acompañados por un mecánico, que también deberá acreditar su identidad. Las acreditaciones para participar del remate se realizarán el miércoles, de 14.30 a 15.30, también con presentación obligatoria del documento.
Impedir que financien al delito
En ese marco, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “Iniciamos el traslado de los vehículos al Metropolitano de cara a la subasta del miércoles. Más de 5.400 personas de todo el país se inscribieron para participar. Estamos conformes con esta política pública integral, enmarcada en la estrategia de seguridad. Desde la Aprad nos corresponde la etapa final: quitarles los bienes a los delincuentes y subastarlos para impedir que continúen financiando actividades ilícitas”.
El funcionario explicó además que el destino de los fondos recaudados tiene tres ejes: “En primer lugar, si hay víctimas vinculadas a algún bien, el dinero se destina a su resarcimiento y queda bajo resguardo judicial. El año pasado indemnizamos a víctimas por más de 300 millones de pesos. En segundo lugar, la Aprad no utiliza recursos del presupuesto provincial, sino que se autofinancia con los fondos obtenidos en las subastas. Y, en tercer lugar, una parte se destina a políticas públicas, como el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas”.
Consultado sobre la disputa judicial en torno a uno de los bienes -una avioneta que será subastada-, Figueroa Escauriza indicó que la situación ya fue resuelta: “Se trata de personas condenadas que cuentan con recursos para intentar frenar estos procesos. Sin embargo, en una audiencia judicial se determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la ley provincial. No hay presión política, sino el cumplimiento estricto de una normativa vigente. Lo que hacemos es quitarles recursos a quienes cometieron delitos y causaron daño a la sociedad”.
Por último, el funcionario subrayó que Santa Fe es la única provincia que lleva adelante este tipo de subastas, al contar con una ley de extinción de dominio: “Este modelo debería replicarse en otras jurisdicciones, porque de lo contrario los delincuentes trasladan sus bienes a otras provincias. Es necesario avanzar hacia una política federal que permita combatir el delito de manera integral en todo el país”, concluyó.
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