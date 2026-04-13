¿Showcase se va de Rosario?: la cadena analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Además de las 14 salas en el Alto Rosario, la cadena cuenta con cines en Buenos Aires y Córdoba y suma más de 70 pantallas en total. Las razones para dejar el país

La posible salida de Showcase del país implicaría el cierre del cine comercial más grande de la ciudad

El cine Showcase analiza su salida de Argentina en el marco de un escenario adverso para el sector , con el avance de las plataformas de streaming como mayor rival. En Rosario, la empresa tiene 14 salas en el Alto Rosario Shopping y su éxodo del país significaría el cierre del cine comercial más grande de la ciudad.

La posible salida de la cadena se da en un escenario de caída de espectadores de cine. Cada vez son menos quienes eligen la experiencia de una sala acuatizada y una pantalla más que gigante, para optar por la comodidad de su casa y las plataformas de streaming . En ese sentido, en enero se vendieron poco más de 2 millones de tickets en todo el país y según el anuario de la web Ultracine, especializada en el sector, en 2025 se vendieron 6,18% menos entradas que en 2024.

En ese marco se encuentra Showcase Cinemas, una cadena operada por Paramount Skydance Corporation . Además de las salas en Alto Rosario, la cadena cuenta con siete complejos de cines, ubicados en Buenos Aires (Belgrano, Norcenter/Vicente López, Haedo, Quilmes) y Córdoba (Ciudad de Córdoba, Villa Allende).

En particular, y según trascendió en medios nacionales, el grupo empresario le encargó la revisión y el análisis de la venta de sus activos locales a la consultora Quantum Finanzas.

La empresa no sólo posee siete complejos de cine, sino que también son propietarios de Norcerter, un shopping en la zona norte de ciudad de Buenos Aires, que cuenta con locales comerciales, gastronomía, oficinas y cine, incluida una sala IMAX, y que funciona como un desarrollo inmobiliario con ingresos diversificados. La presunta venta también incluiría este centro comercial de gran tamaño.

En la industria rosarina, una posible salida de un gigante como Showcase se sentiría fuerte. En práctica, el cine ubicado el Alto Rosario Shopping representa una de las mayores ofertas de cine comercial en la ciudad, al ser el complejo con más cantidad de salas.

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Enero del 2026, el mes con menos público en 30 años

El cine en la Argentina comenzó 2026 con cifras históricamente bajas. Enero cerró como el peor mes de los últimos 30 años en cantidad de espectadores en salas, incluso por debajo de los registros de los eneros atravesados por la pandemia. Según datos de Ultracine, durante el mes fueron al cine 2.085.576 personas, un 25% menos que en enero de 2025, cuando se habían vendido 2.705.915 entradas.

El dato resulta significativo no solo por la magnitud de la caída, sino porque se produce en un mes tradicionalmente fuerte para la exhibición, asociado al receso escolar y al turismo interno.

El único enero con cifras similares fue el de 2002, en plena crisis posterior al corralito, cuando se vendieron 2.043.394 entradas. Aquel contexto incluía cierres de salas y postergaciones de estrenos clave, como El señor de los anillos: La comunidad del anillo, que recién llegó a los cines a fines de ese mes.