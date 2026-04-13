La Capital | Policiales | Mujer

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

La víctima tiene 23 años y fue derivada al Heca con un disparo en el abdomen. El ataque se produjo en Lima y Dean Funes

13 de abril 2026 · 07:50hs
La sala de Guardia del Hospital Clemente Alvarez

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La sala de Guardia del Hospital Clemente Alvarez, donde fue trasladada la víctima de la balacera en Lima y Dean Funes

Una mujer de 23 años sufrió una herida de bala en el abdomen en la zona sudoeste de Rosario. La agresión, según las primeras informaciones, fue perpetrada por un grupo de jóvenes que estaban en un automóvil y en un momento dado, sin mediar palabra, desataron una balacera.

Todo sucedió el domingo poco antes de las 7 en Lima al 3200. De acuerdo con las primeras informaciones, la Policía fue informada del incidente a través de una llamada recibida en la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaba que en la vía pública había una persona herida de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos hallaron a una joven arrodillada sobre la calzada con una lesión sangrante en la zona lumbar, compatible con un impacto de arma de fuego.

Qué declaró la mujer víctima de la balacera

La víctima, una joven de 24 años, manifestó que mientras se encontraba en la intersección de Lima y Dean Funes, un automóvil de color gris claro con vidrios polarizados y tres ocupantes pasó por el lugar, efectuando disparos sin mediar palabra antes de darse a la fuga.

>> Leer más: Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los uniformados procedieron al traslado inmediato de la joven en el móvil policial hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

En el nosocomio, diagnosticaron herida de arma de fuego en el torso abdominal, quedando la paciente en observación para estudios de mayor complejidad.

Noticias relacionadas
Samanta Vilches y Fabio Giménez tuvieron roles fundamentales en el homicidio de Verónica Almada.

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

El crimen tuvo lugar en 2022, frente a una vivienda ubicada en Urquiza al 6000.

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

El muchacho que sobrevivió al crimen recibió asistencia en el Heca.

Zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Las discusiones de tránsito ocurrieron a plena luz del día y en ambos casos se exhibieron armas de fuego.

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Lo último

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

El Concejo discute un plan para que la casa Cullen Poggi, con protección patrimonial, se restaure y convierta en espacio de usos mixtos con gastronomía, oficinas y viviendas

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Por Nicolás Maggi
Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal
POLICIALES

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Tras la tragedia, comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado
La Región

Tras la tragedia, comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales
La Región

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Por Pablo Mihal
Ovación

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Almirón: Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables

Almirón: "Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables"

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Policiales
Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La Ciudad
Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos
La Ciudad

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo
la region

San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio
El Mundo

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club

Por Gonzalo Santamaría
La Región

De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas
Economía

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables
La ciudad

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands
la region

La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

El celebrado unipersonal Viento blanco llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

El celebrado unipersonal "Viento blanco" llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo