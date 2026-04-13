Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

La víctima tiene 23 años y fue derivada al Heca con un disparo en el abdomen. El ataque se produjo en Lima y Dean Funes

La sala de Guardia del Hospital Clemente Alvarez, donde fue trasladada la víctima de la balacera en Lima y Dean Funes

Una mujer de 23 años sufrió una herida de bala en el abdomen en la zona sudoeste de Rosario . La agresión, según las primeras informaciones, fue perpetrada por un grupo de jóvenes que estaban en un automóvil y en un momento dado, sin mediar palabra, desataron una balacera.

Todo sucedió el domingo poco antes de las 7 en Lima al 3200 . De acuerdo con las primeras informaciones, la Policía fue informada del incidente a través de una llamada recibida en la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaba que en la vía pública había una persona herida de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos hallaron a una joven arrodillada sobre la calzada con una lesión sangrante en la zona lumbar, compatible con un impacto de arma de fuego.

La víctima, una joven de 24 años, manifestó que mientras se encontraba en la intersección de Lima y Dean Funes, un automóvil de color gris claro con vidrios polarizados y tres ocupantes pasó por el lugar, efectuando disparos sin mediar palabra antes de darse a la fuga.

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Los uniformados procedieron al traslado inmediato de la joven en el móvil policial hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

En el nosocomio, diagnosticaron herida de arma de fuego en el torso abdominal, quedando la paciente en observación para estudios de mayor complejidad.