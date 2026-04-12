La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia

Será en el marco de una jornada nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional en la que habrá desde bibliotecas abiertas hasta clases al público

Habrá múltiples propuestas en la UNR para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en defensa de la educación y la ciencia nacional.

La Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) formará parte de una jornada de reclamo por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional , impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Comenzará este miércoles, a las 8, y finalizará 24 horas después, el jueves, a la misma hora .

Desde el CIN, que conduce desde hace pocas semanas el rector de la UNR, Franco Bartolacci, remarcaron que la jornada nacional se centrará en exigir el cumplimento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional .

La actividad implicará 24 horas consecutivas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión , que se desarrollarán en las universidades que componen el CIN. Entre ellas, en la UNR.

La jornada nacional constará de 24 horas consecutivas de clases publicas en todas las facultades del país, a la que se sumará una jornada nocturna especial de universidades abiertas con actividades academicas.

La propuesta se convocó este viernes y desde la UNR darán a conocer el cronograma de actividades este lunes. Por lo pronto, anticiparon a La Capital que se desarrollará una amplia variedad de iniciativas para abrir la universidad pública a la ciudadanía: desde bibliotecas abiertas por la noche y exposiciones, hasta proyecciones audiovisuales y clases abiertas al público.

Aval reciente a la ley de financiamiento universitario

La implementación de la ley de financiamiento universitario lleva seis meses postergada desde su promulgación, pero el conflicto se actualizó a finales de marzo. La Justicia confirmó la medida cautelar que obliga al gobierno a aplicar los aumentos en salarios y becas, de acuerdo a la normativa.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la resolución de segunda instancia respecto del planteo que había hecho el organismo. Este veredicto insiste en un camino que el Poder Ejecutivo no quiere tomar, ya que recientemente se presentó un proyecto para modificar la normativa en vez de aplicarla en los términos aprobados por el Congreso a pesar del veto del presidente Javier Milei.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno contra la decisión inicial del juez Martín Cormick en la Ciudad de Buenos Aires. "Es una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como el que atravesamos", manifestó el rector de la UNR.

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A fines del año pasado, el CIN había hecho un reclamo judicial por el incumplimiento de la ley 27.795 con especial énfasis en la cuestión del dinero que necesitan estudiantes y docentes. Según los cálculos de la entidad, los salarios deben subir un 47,3 por ciento en relación a la liquidación de febrero pasado para compensar la pérdida de poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Por otra parte, el consejo advirtió que el presupuesto actual para financiar y acompañar trayectorias académicas cayó un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026. En tanto, el valor real de las Becas Progresar disminuyó más del 95% desde que comenzó la presidencia de Milei.