La ovación de los hinchas de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio

El jugador del Sabalero anotó el único tanto de la victoria ante Racing de Córdoba y se fue aplaudido por todo el Cementerio de los Elefantes

Ignacio Lago, figura de Colón, recibió el apoyo y la ovación de los hinchas.

Tras una semana en la que fue protagonista en las redes sociales, Ignacio Lago fue la figura y goleador en la victoria 1-0 de Colón sobre Racing de Córdoba en la Primera Nacional , para escalar al primer puesto de su zona. El futbolista había sido viral por la presentación pública de su novio y recibió el apoyo de la hinchada .

En un momento clave del partido, el 10 asumió la responsabilidad y convirtió el penal que marcó la diferencia en el Cementerio de los Elefantes para que el conjunto santafesino se ilusione con el regreso a la máxima categoría.

Luego de convertirse en el primer futbolista en actividad en contar abiertamente sobre su homosexualidad en la historia del fútbol argentino , Lago recibió la ovación desde las cuatro tribunas , con los fanáticos de Colón rendidos a sus pies por su gran rendimiento.

“Vivió una semana especial, tenemos un gran cariño por él, lo acompañamos y lo contuvimos. Yo lo conozco desde Rafaela y él sabe que tiene el acompañamiento de todos. Al tema lo hemos naturalizado totalmente ”, aseguró Ezequiel Medrán, entrenador del Sabalero, según consignó El Litoral.

Gol del triunfo y ovación para Nacho Lago en el Brigadier López. La rompió otra vez con la camiseta de #Colón . El equipo es líder en su zona y el estadio fue una fiesta. Noche completa para el Sabalero. pic.twitter.com/7iyF14o3ZH

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A su vez, Federico Lértora, capitán y referente del equipo, lo respaldó y afirmó: “Él no tiene que demostrar nada. Nosotros sabemos la clase de persona que es primero y la clase de jugador que es después. Tiene todo nuestro apoyo”.

El apoyo de los hinchas de Colón a Ignacio Lago

La presentación de su novio Gonzalo generó revuelo en las redes sociales, pero marcó un precedente en el fútbol argentino que va contra los prejuicios machistas y homofóbicos presentes en las canchas de todo el país.

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Lago es la figura de Colón en este campeonato, con cuatro goles anotados, y la hinchada no dudó en reconocer su alto rendimiento con una ovación. “Olé, olé, olé, olé, Lago, Lago”, coreó el público desde los cuatro costados del estadio Brigadier General Estanislao López en más de una oportunidad.

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Sin importar el revuelo mediático por la entrevista viralizada, Lago respondió dentro de la cancha y pagó con gol el cariño de todos los fanáticos sabaleros.