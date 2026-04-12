El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa

El titular de Economía participará de la presentación de “Cambia la música”, del analista financiero Salvador Di Stefano. Es la segunda visita en dos semanas del titular del Palacio de Hacienda

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el 1º de abril en la Bolsa. Este lunes vuelve para la presentación de un libro.

Por segunda vez en dos semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, estará en Rosario. Este lunes a la tarde participará de la presentación del nuevo libro del analista Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Di Stefano publicó a fines del año pasado su libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, en el que destaca el "giro inesperado en la historia económica argentina” que entiende significó el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei. El jefe del Estado, precisamente, fue el protagonista de la presentación de la obra en Buenos Aires, en septiembre del año pasaod.

En esta ocasión el autor dialogará con Caputo, en un encuentro que se llevará a cabo en el auditorio de la BCR, con inscripción previa y cupos limitados. El trámite para el ingreso comenzará a partir a las 16 hs.

El ministro de Economía ya había estado en Rosario el 1º de abril, cuando se autoinvitó al auditorio de la Bolsa para disertar sobre los “los datos” positivos de la economía argentina, en un momento en que crece la preocupación por el deterioro de la actividad, el cierre de empresas, el rebote de la inflación y el aumento del desempleo.

En ese marco, hizo una férrea defensa de los resultados de la política económica y anunció una vez más la cesión de la ruta nacional A012 al gobierno provincial. También pidió “confianza” en el modelo y movilizar los dólares del colchón.

Pese a que la coyuntura económica no es la mejor y los recientes escándalos que sacuden al gobierno también salpican a miembros de su Ministerio, Caputo se convirtió en los últimos días en una figura política emergente dentro del gabinete de Javier Milei. El tropiezo de Manuel Adorni y la interna dentro del oficialismo lo erigieron como el principal vocero del gobierno por estas horas.

“No tenemos dudas de que vamos a crecer pero sí nos preocupa la velocidad de crecimiento, tenemos potencialidad para expandirnos al 9% anual”, dijo durante su última visita a Rosario. También se quejó porque “la oposición agarra un sector particular al que no le está yendo bien y lo extrapola a toda la economía”.