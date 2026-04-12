El uno x uno de Central: pese a los tres goles, Jorge Broun fue el destacado en la derrota ante Huracán

Fatura tuvo algunas intervenciones determinantes, pero está claro que no pudo con todas. Coronel respondió como primer central e hizo un partido correcto

Los once que Jorge Almirón puso desde el arranque en la visita de Central a Huracán.

Jorge Broun , pese a los tres goles que le convirtieron, fue fue el destacado en la derrota de Central ante Huracán en el Tomás A. Ducó por una nueva fecha del torneo Apertura. Emanuel Coronel jugó en un puesto improvisado, pero respondió, mientras que Franco Ibarra tuvo un buen ingreso.

Jorge Broun 6: poco que hacer en los goles y a pesar de los tres tantos recibidos fue lo más parejo de Central. Tuvo un par de buenas atajadas sobre todo aquella que le sacó a Bisanz a los 70’ y el cabezazo a Kalinger a los 88’.

Enzo Giménez 5: la asistencia para Copetti en el gol de Central y nada más. Perdió más de lo que ganó

Emanuel Coronel 5,5: no inició el partido en su puesto natural, pero banco la parada. La definición del partido se produjo sin él de marcador central.

Carlos Quintana 5: comenzó como en los viejos tiempos sacando los centros que intentaban los rivales. Luego terminó pagando la falta de fútbol.

Alexis Soto 5: alternó buenas y malas y nunca aportó en ataque.

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Federico Navarro 4,5: nunca hizo olvidar a Ibarra. No participó mucho del juego y en algunas jugadas quedaba mal parado.

Vicente Pizarro 4,5: sólo aportó en el inicio del contragolpe del gol de Central cuando condujo unos metros la pelota y se la sirvió a Giménez. Después, a la hora de marcar, los volantes de Huracán siempre le ganaron la espalda.

Gaspar Duarte 5: mostró la velocidad de siempre y cuando tuvo que dar una mano en la marca lo hizo. Hizo una buena jugada en el minuto 55, pero no la pudo terminar bien. Debe tener más continuidad en su juego.

Guillermo Fernández 3,5: fue de mayor a menor. Se perfiló como el conductor del equipo, pero se fue apagando y su error en el segundo gol de Huracán termina condenando su actuación.

Julián Fernández 4,5: jugó de tres bis en la primera etapa y pasó muy pocas veces al ataque.

Enzo Copetti 5: hizo el gol que abrió el partido, pero también tuvo en su pies el segundo y falló.

Ingresaron en Central

Gastón Ávila 4: quedó fuera de foco en las marcas y tampoco estuvo bien posicionado cuando atacó Huracán.

Franco Ibarra 5: mostró sus destellos de siempre y le dio equilibrio en la mitad de la cancha.

Jaminton Campaz -: nunca fue el jugador incisivo de los últimos partidos y pareció cuidarse para el miércoles.

Alejo Veliz-: sólo pudo pivotear una acción ofensiva que no tuvo buen final.

El DT

Jorge Almirón 4,5: intentó un cambio para ganar el partido y no le salió bien. Pareció un acierto la apuesta de Coronel como zaguero central, pero el resultado fue lapidario para su equipo, que volvió a perder como visitante.