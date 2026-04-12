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Libertad guardó a todos los titulares para el trascendental partido del miércoles ante Central

El próximo rival de Central en la Copa Libertadores puso suplentes en la noche del domingo por el torneo local. El miércoles Libertad se juega mucho

12 de abril 2026 · 23:25hs
Alexis Fretes

ABC COLOR

Alexis Fretes, de Libertad, inicia un ataque en el estadio La Huerta, donde el miércoles se presentará Central por la Copa Libertadores.

Así como Central guardó a la mayoría de los habituales titulares en la formación que perdió este domingo a la tarde ante Huracán por el torneo Apertura, lo mismo Libertad, que lo recibirá el miércoles por la Copa Libertadores. No le fue mucho mejor, y en su estadio La Huerta empató 1 a 1 con Sportivo Trinidense.

Libertad y Sportivo Trinidense cerraron el domingo a la noche la 16ª fecha del torneo Apertura paraguayo. Y con el empate, el equipo conducido por Francisco Arce sigue en mitad de tabla.

Hoy Libertad está clasificando a la Copa Sudamericana, pero la campaña no es para nada buena. Está 6º en la tabla sobre 12 equipos, con 6 victorias, 7 derrotas y 3 empates. Está a 18 puntos del líder Olimpia, conducido por Pablo Vitamina Sánchez.

Empezó mal la Copa Libertadores, pero los guardó igual

Libertad no viene bien en el torneo local y empezó mal la Copa Libertadores en Caracas, con la derrota 3 a 1 ante Universidad Central, que se lo ganó en el final. Y por eso Arce guardó ante Trinidense. El equipo que jugó en Venezuela fue preservado casi en su totalidad.

>>Leer más: Universidad Central debutó con una victoria sobre el final ante Libertad en el grupo canalla

De hecho, ante Trinidense fue titular el excanalla Federico Carrizo, que con Arce perdió terreno, fue suplente en Venezuela y entró un ratito con el marcador igualado 1 a 1. Este domingo asistió en el gol de Jorge Recalde al inicio del complemento para el 1-0, pero salió a los 66' y se lo empataron al toque.

De los titulares en Venezuela, solo jugó ante Trinidense el zaguero central Thiago Fernández, de 18 años. Sí entraron en el complemento Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Néstor Giménez y Estiven Villalba. Con ellos en cancha, vino el 1 a 1 y al final el 2 a 1 del rival, anulado vía VAR.

El probable que será titular el miércoles: Rodrigo Morinigo; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera y Néstor Giménez; Álvaro Campuzano; Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, Hernesto Caballero y Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo. Si esa es la formación, será completamente de jugadores paraguayos.

El partido en La Huerta comenzará a las 19 (hora argentina), mientras que cuatro horas más tarde jugarán Independiente del Valle v. Universidad Central.

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