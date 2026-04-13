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Dolor en Carlos Pellegrini: despidieron a la familia destruida por la tragedia vial en la ruta 34

El pueblo acompañó el velorio y la sepultura de los cuatro integrantes de la familia Santo Veliz en medio de una profunda conmoción. El jefe comunal, Ariel Martini, habló del estado del nene de 7 años que sobrevivió al choque y de la necesidad de contención.

13 de abril 2026 · 17:12hs
La familia Santo Veliz era oriunda de Carlos Pellegrini

La familia Santo Veliz era oriunda de Carlos Pellegrini

La tragedia de la familia Santo Veliz enlutó a la localidad de Carlos Pellegrini. Bandera a media asta, escuelas cerradas y clubes sin actividad. “El pueblo está respetando el momento en silencio”, dijo el presidente comunal, Ariel Martini a La Capital. Este lunes se llevó a cabo la sepultura de la "familia maravillosa y comprometida" con la comunidad, apuntó el funcionario.

Apenas pasaron 24 horas de la tragedia más grande de Carlos Pellegrini, un pueblo de 5.700 habitantes del departamento San Martín, en el oeste de Santa Fe. El comunicado oficial de la comuna, lamentando la muerte de los cuatro vecinos, derivó en medidas ejemplares: tres instituciones educativas suspendieron sus clases y el club San Martín cerró sus puertas.

El velorio de la familia fue acompañado por una gran cantidad de vecinos que entre consternados y sorprendidos se acercaron a dar el pésame. Este lunes, se realizó el entierro bajo el rito sacramental de la iglesia católica. “Acá nos hablamos todos con todos, nos conocemos. Tenemos que estar preparados para todo lo que viene, para contener al hermano de 7 años que sobrevivió”, apuntó Martini.

La despedida de los Santo Veliz

El llamado que alertó al presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, disparó un hilo de medidas. El propio funcionario reconoció que el pueblo “no está preparado para algo así” y contó que la primera asistencia llegó desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad y más tarde de los equipos de psicólogos de la comuna. “Fue muy grande el accidente”, remarcó.

>> Leer más: Tragedia en ruta 34: "Uno sale y no sabe si vuelve"

Martini reveló que el niño de 7 años que sobrevivió al accidente se encuentra internado en el Hospital Alassia de Santa Fe capital, fuera de peligro y acompañado por sus tías, tanto de parte de su padre como de su madre. A su turno, la provincia de Santa Fe puso a disposición un grupo de psicólogos para contener la situación en el efector de salud.

Un sinnúmero de vecinos acompañó tanto el velorio como la sepultura en el Cementerio de Carlos Pellegrini, en el camino rural al sudoeste del pueblo. “Desde la empatía, la comunidad está preparada porque todos buscan contener y ayudar. Las instituciones se solidarizaron. El pueblo está respetando el momento en silencio”, señaló Martini a La Capital.

"Las causas no interesan", dijo Martini

La familia partió desde Carlos Pellegrini por la ruta 66, cruzó Cañada Rosquín y tomó la ruta 34 hacia el norte. Uno de los hijos Santo Veliz iba a participar del torneo Cachorritos, pero al tomar la conexión hacia San Martín de las Escobas, donde se iba a disputar el encuentro de fútbol, se produjo el accidente.

Los Santo Veliz viajaban en una camioneta 4x4 y chocaron de frente contra un camión. Tras el impacto, la pareja y dos de sus hijos fallecieron. El único sobreviviente fue el tercer hijo de siete años que fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y se encuentra fuera de peligro.

Martini reconoció que la ruta 34 “es muy angosta” y que “hace años no se arregla”. De todas formas, planteó: “Faltan los peritajes, pero hoy las causas no interesan mucho. A veces nos hacemos problemas por cuestiones, pero estos son los verdaderos problemas. Son los que no tienen solución y sólo se pueden contener. Hay gente que quiso sacar provecho y le pega a uno u otro gobierno”.

El presidente comunal recordó a los Santo Veliz como una “familia maravillosa y comprometida con Carlos Pellegrini” y lamentó “que de un momento al otro terminó de esta trágica manera”.

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