Liga Nacional de básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias Las mujeres de Náutico siguen viento en popa en la Liga Nacional de básquet, eliminaron a Quimsa y ahora van por Obras Sanitarias 13 de abril 2026 · 20:13hs

Náutico en acción ante Quimsa en el Velasco. Ahora se vienen los cuartos de final de la Interconferencia de la Liga Nacional de básquet.

Náutico Sportivo Avellaneda sigue haciendo historia en la Liga Nacional de básquet femenina. En el mejor año desde que incursiona en la elite, el equipo de Arroyito eliminó a Quimsa de Santiago del Estero y sigue avanzando en los playoffs. Ahora se viene la serie con Obras Sanitarias, por los 4º de final de la Interconferencia.

Primero fue el gran triunfo en Santiago del Estero por 62 a 47 y luego la victoria de Quimsa por 58 a 53 para llevar la serie al tercer partido. Y en el Velasco fue el partido definitivo, de nuevo las dirigidas por Guillermo Carrozzo superaron a Quimsa y las eliminaron de la competencia.

El resultado fue un abultado 73 a 56, pero en realidad el trámite fue muy apretado y recién se definió en el último cuarto a favor de las locales. De hecho, el último parcial Náutico lo arrancó perdiendo. Pero ahí fue fundamental el aporte goleador de Chofa González.

En los otros partidos, Hindú le ganó a San José 50 a 47 para el 2 a 1, mientras que Ferro se impuso a El Biguá 70 a 45 para pasar de ronda.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet masculina: Náutico sufrió otra derrota y no puede salir del fondo Obras enfrentará a Náutico, Chañares a Berazategui, Ferro a Instituto e Hindú a El Talar. La síntesis de Náutico y Quimsa Náutico 73: González 6, Tamietti 4, Castelnuovo 16, Boullón 4, Medrick 11 (fi), Sironi 6, Marchi 6, Saez 8, Saludas 2, Morell 10, Castillo 0, Escobar 0. DT: Guillermo Carrozzo. Quimsa 56: Boggetti 5, Campos 11, Rojas 2, Pérez Gramajo 4, Molina 0 (fi), Traube 4, Paoli 0, Della Rosa 8, Maccio 0, Peralta 11, Iturre 11. DT: Germán Brao. Árbitros: Abelardo y Coso. Parciales: 19/10, 32/32 y 45/47.