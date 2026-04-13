La Capital | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional de básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Las mujeres de Náutico siguen viento en popa en la Liga Nacional de básquet, eliminaron a Quimsa y ahora van por Obras Sanitarias

13 de abril 2026 · 20:13hs
Náutico en acción ante Quimsa en el Velasco. Ahora se vienen los cuartos de final de la Interconferencia de la Liga Nacional de básquet.

Náutico en acción ante Quimsa en el Velasco. Ahora se vienen los cuartos de final de la Interconferencia de la Liga Nacional de básquet.

Náutico Sportivo Avellaneda sigue haciendo historia en la Liga Nacional de básquet femenina. En el mejor año desde que incursiona en la elite, el equipo de Arroyito eliminó a Quimsa de Santiago del Estero y sigue avanzando en los playoffs. Ahora se viene la serie con Obras Sanitarias, por los 4º de final de la Interconferencia.

Primero fue el gran triunfo en Santiago del Estero por 62 a 47 y luego la victoria de Quimsa por 58 a 53 para llevar la serie al tercer partido. Y en el Velasco fue el partido definitivo, de nuevo las dirigidas por Guillermo Carrozzo superaron a Quimsa y las eliminaron de la competencia.

El resultado fue un abultado 73 a 56, pero en realidad el trámite fue muy apretado y recién se definió en el último cuarto a favor de las locales. De hecho, el último parcial Náutico lo arrancó perdiendo. Pero ahí fue fundamental el aporte goleador de Chofa González.

En los otros partidos, Hindú le ganó a San José 50 a 47 para el 2 a 1, mientras que Ferro se impuso a El Biguá 70 a 45 para pasar de ronda.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet masculina: Náutico sufrió otra derrota y no puede salir del fondo

Obras enfrentará a Náutico, Chañares a Berazategui, Ferro a Instituto e Hindú a El Talar.

La síntesis de Náutico y Quimsa

Náutico 73: González 6, Tamietti 4, Castelnuovo 16, Boullón 4, Medrick 11 (fi), Sironi 6, Marchi 6, Saez 8, Saludas 2, Morell 10, Castillo 0, Escobar 0. DT: Guillermo Carrozzo.

Quimsa 56: Boggetti 5, Campos 11, Rojas 2, Pérez Gramajo 4, Molina 0 (fi), Traube 4, Paoli 0, Della Rosa 8, Maccio 0, Peralta 11, Iturre 11. DT: Germán Brao.

Árbitros: Abelardo y Coso.

Parciales: 19/10, 32/32 y 45/47.

Noticias relacionadas
Luisina Giovannini ganó 2 de sus 3 partidos de single en la Zona Americana de tenis.

Tenis: Argentina está a un paso de la elite con jugadoras con vínculo rosarino

Matías Cóccaro no logró completar el primer tiempo de Newells ante San Lorenzo. Se retiró lesionado.

Newell's entrenó este lunes y sigue atento a la evolución de Matías Cóccaro y Franco García

Leones FC. Juan Vieyra felicita a Cristian Bonesso, autor del primer tanto ante Muñiz. El equipo de la familia Messi ganó y manda en la Primera C.   

Leones FC ganó en General Rodríguez y el club de los Messi lidera por primera vez en la AFA

El lamento por la derrota ante Huracán, en el final en el Ducó. Ahora Central se enfoca en Libertad, primer partido de visitante en la Copa Libertadores.

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Lo último

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Autorizan el sacrificio de 80 hipopótamos de la cocaína de Pablo Escobar

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Tiene una faja de "clausura administrativa" colocada en el ingreso al predio. Pero se siguen desarrollando actividades deportivas y sociales
El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad
La Ciudad

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Ovación
Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Por Pablo Mihal
Ovación

Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Tenis: Argentina está a un paso de la elite con jugadoras con vínculo rosarino

Tenis: Argentina está a un paso de la elite con jugadoras con vínculo rosarino

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Policiales
Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

La Ciudad
El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
La Ciudad

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
POLICIALES

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Ovación

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un entredicho legislativo
Política

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Unos 15 mil autos usan los boxes de estacionamiento  del centro

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Unos 15 mil autos usan los boxes de estacionamiento  del centro

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Ovación

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
Información General

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal
POLICIALES

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales
Salud

Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales

Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril
Economía

Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha
zoom

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal
La Región

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central
Ovación

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central

Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán
El Mundo

Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán