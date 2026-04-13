Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos

El ataque contra una casa de la zona sur fue el último hecho de una seguidilla de ataques en las que hubo siete heridos y cinco viviendas baleadas

Una balacera sobre la mañana del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos.

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes se registraron varios ataques a tiros en distintas zonas de Rosario. En algunos de esos hechos hubo heridos y otros se trataron de balaceras contra viviendas.

Al menos siete personas resultaron heridas en diferentes ataques cometidos durante el domingo. Con menores consecuencias, fueron denunciados otros cinco hechos violentos correspondientes a balaceras contra viviendas.

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Uno de los últimos hechos se dio a conocer la mañana del lunes, cuando un estudiante universitario salió de su casa de la zona sur y advirtió que había disparos contra su casa. Habían escuchado los disparos durante la madrugada pero no imaginaban que el ataque había sido hacia su vivienda, hecho sobre el cual dijeron desconocer los motivos.

Al menos siete heridos

En relación a los heridos, uno de los hechos se dio en Lima al 3200 durante la madrugada del domingo. Cerca de las 6, luego del festejo de un cumpleaños en una vivienda particular, una joven de 24 años identificada como Leyla L. recibió un disparo como consecuencia de un ataque efectuaod desde un auto y dirgido contra un grupo.

También el domingo por la madrugada en otro ataque resultaron heridos tres jóvenes en Paraguay y E. Díaz. Acerca de ese hecho trascendió que dos mujeres, de 27 y 29 años, quedaorn internadas en el hospital Provincia mientras que un joven de 25 años ingresó al hopistal Clemente Álvarez con una herida en una pierna.

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Otros tres episodios dejaron un saldo de un herido cada uno. En Pueyrredón y Juan Canals recibió un disparo un joven de 28 años. En Barra y La República fue herido un muchacho de 18 años al que le dispararon desde una moto en un hecho que tiene a dos jóvenes aprehendidos como sospechosos. En tanto una mujer de 59 años recibió un balazo en un brazo cuando le dispararon desde una moto en la zona de Racedo y Pascual Rosas

Ataques contra viviendas

Sobre la noche del domingo, cerca de las 22.40, se registró un ataque a balazos en Rafael Arrieta al 700. Desde la policía indicaron que un hombre denunció la balacera contra su vivienda, hecho en el cual intervino en un principio la Policía de Acción Táctica para trabajar sobre la escena del ataque.

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Dos horas más tarde, al filo de la medianoche, otro hecho violento ocurrió en Flammarión al 4900. Allí la policía trabajó sobre la escena de otro ataque contra una vivienda, donde alcanzaron a recolectar 15 vainas de dos armas distintas: calibre 40 y 9 milímetros.

Con un tinte similar, el pasaje Atuel al 4000 una familia denunció que contra su vivienda habían arrojado un explosivo tipo bomba molotov para luego efectuar disparos. Ya sobre los primeros minutos del lunes, en Battle y Ordoñez al 1700 se registró una balacera contra un comercio del rubro estética. Los agentes policiales que peritaron la escena constataron 14 impactos de bala calibre 9 milímetros sobre el local.

Una última balacera

Un último hecho de este tipo ocurrió cerca del amanecer del lunes en una vivienda de Cazadores al 1700, zona sur de Rosario. Los habitantes de esa casa contaron a De 12 a 14 que durante la madrugada escucharon los disparos pero que no imaginaron que se había tratado de un ataque contra ellos.

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En ese sentido, fue recién cerca de las 7 que se dieron cuenta. Un joven que vive allí salió de la casa para ir a la facultad cuando primero vio en el suelo una vaina servida y luego notó los impactos de bala en el frente de su casa.

Sus padres contaron que algunos de los disparos ingresaron a la vivienda e impactaron en una heladera. "Se escucharon muy cerca pero jamás imaginamos que fue contra nuestra casa. Se confundieron o fue al azar", indicaron al noticiero de El Tres.