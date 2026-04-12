La escritora argentina que ganó un millón de euros admitió: "No sé qué hacer con eso"

Samanta Schweblin dijo sentirse abrumada por el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana y sostuvo: "Es un número tan grande que me pierdo"

"No sé contar cuánto es un millón". Es una frase que podría ser pronunciada por cualquier persona que no tendría mayor relevancia, pero en boca de Samanta Schweblin tiene otro matiz. Es que la escritora argentina viene de ganar el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con su libro de cuentos "El buen mal", y el galardón incluye un millón de euros. Y ella reconoce que es un número que no es capaz de dimensionar.

"En mi imaginario siempre, desde que dejé casa de mis padres, lo que toda la vida quise tener es un sueldo todos los meses", contó Schweblin a los periodistas tras recibir el premio en el Museu Marítim de Barcelona, y admitió que la idea de recibir de repente un millón de euros resulta abrumadora. "No sé contar cuánto es un millón, es un número tan grande que me pierdo, no sé cuántos ceros tiene", exageró.

Y sentenció: "Es algo muy raro. No sé qué hacer con eso".

La escritora, afincada en Alemania, aprovechó para denunciar la situación que atraviesa la universidad pública argentina. "Mi universidad es muy prestigiosa y he tenido unos maestros increíbles, pero hoy está desfinanciada. Fue un orgullo nacional muchos años pero la estamos perdiendo y es muy doloroso", manifestó.

También reconoció que "aún no es tan bueno" su manejo del idioma alemán, motivo por el cual habitualmente se niega a atender el teléfono. Y precisamente por eso a los responsables del premio les costó ubicarla de inmediato para anunciarle que era finalista.