La escritora argentina que ganó un millón de euros admitió: "No sé qué hacer con eso"

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Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas
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Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables
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Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento
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Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua
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Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota
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La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
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Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
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Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"
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La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica
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Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
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Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre
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La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands
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Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
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La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
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"Viento blanco", el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario
Economía
Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
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Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar
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Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro
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Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas
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La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie