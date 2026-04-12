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Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

El conjunto rojinegro fue superior en la primera etapa, aunque le faltó agresividad. Luego bajó el nivel y forcejeó más ante San Lorenzo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de abril 2026 · 17:14hs
Jerónimo Gómez Mattar se la llevó ante Matías Reali. Un 0 a 0 con escasas situaciones entre Newells y San Lorenzo.

Héctor Río

Jerónimo Gómez Mattar se la llevó ante Matías Reali. Un 0 a 0 con escasas situaciones entre Newell's y San Lorenzo.

Newell's no dividió puntos con San Lorenzo. Sumó. Pese a que no conforme, a que se esperaba otro triunfo, el empate sirve. Es valioso para tomar mayor distancia de los peores de la tabla anual, todos perdedores en esta 14ª fecha. El 0 a 0 en el Coloso es otra unidad que aumenta el puntaje de un equipo rojinegro que lucha por despegarse del fondo y que de a poco lo está concretando. Así, partido a partido.

El primer tiempo fue de dominio de Newell’s. Manejó la pelota y los espacios. Lo que le faltó a la Lepra fue mayor claridad en ofensiva. El último toque para que el resultado se ajuste a lo sucedido. Que aparezca un destinatario que saque provechos de los desbordes. Hasta la media hora, el Ciclón ni se le acercó.

Una de las virtudes del conjunto rojinegro fue el rigor con el que se desplazó para cerrarle los caminos a San Lorenzo. En base a una presión constante sobre el receptor rival, el local consiguió transiciones rápidas.

Las pequeñas sociedades de Newell's

Por momentos formó pequeñas sociedades, entre Méndez, Rodrigo Herrera y Mazzantti, y Guch, Cóccaro y Núñez. Prolijo y vertical, la Lepra marcó una tendencia favorable en el desarrollo. No la pudo sostener.

Pero hasta el entretiempo, siempre encontró la opción de avanzar por las bandas. Sobre la derecha, Walter Mazzantti corrió en línea recta o con diagonales hacia el medio sin que lo pudieran frenar. Y Jerónimo Russo pasó con determinación sobre la izquierda.

El mayor problema de la Lepra fue poca agresividad en el área adversaria. Se explica entonces que sus aproximaciones fueron solamente a partir remates de media distancia, de Guch, Núñez y Mazzantti, sin ninguna clase de riesgo para Gill.

El despliegue del equipo del Parque fue cediendo y San Lorenzo, hasta entonces errático en las entregas, se soltó un poco y dispuso de las jugadas de mayor peligro. Cuello cabeceó apenas desviado y un rato después sacó un zurdazo que no entró por muy poco.

Las ocasiones más peligrosas de los primeros 45’, obra San Lorenzo, no reflejaron lo sucedido en la primera etapa. Newell’s fue más.

El segundo tiempo en el Coloso

El conjunto de Kudelka salió al segundo tiempo sin Franco García, que se retiró con una molestia y fue reemplazado por Walter Núñez, quien casi convierta de palomita en la primera pero antes de llegar se la sacaron. El local ya había perdido a los 22’ a Cóccaro, también con una dolencia, sustituido por Scarpeccio.

Los cambios no tuvieron mucha relación con el hecho de que el equipo se planchó. Perdió la posesión y todo le costó. Disputó más de lo que jugó. Cada avance fue exigido, sin combinaciones.

Para un mejor manejo, Kudelka sacó a Rodrigo Herrera por Gómez Mattar. Tampoco resultó. La falta de fútbol pasó a convertirse en el mayor inconveniente del rojinegro. El partido perdió emotividad. Fue cortado, desprolijo, se sucedieron las faltas. San Lorenzo lo tuvo, pero Salomón barrió justo a Cuello antes de que convierta.

Kudelka siguió buscando que la variante llegue desde el banco. Puso a Luciano Herrera por Guch para encontrar el ataque vertical que hacía rato había perdido. Siguió sin aparecer. Newell's lo luchó y Salomón fue imparable ante los tibios intentos del Ciclón.

Sin que Newell's mejore lo realizado durante todo el segundo tiempo, llegó el final del partido. Nada que haya para reprochar, sí para mejorar. El equipo dejó de perder y continúa obteniendo puntos.

Le sacó 5 puntos a Estudiantes de Río Cuarto, 4 a Aldosivi y 3 a Riestra, por mencionar a los peores de la anual. El fondo de tabla lo mira de más lejos. Así tiene que seguir.

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