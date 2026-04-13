Un diputado rosarino denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha y desafió a Adorni

El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) salió a responder una serie denuncias en su contra sobre presuntas irregularidades en la escrituración de un departamento en el barrio de Pichincha, de Rosario, y por ende en su declaración jurada , que fueron impulsadas en las redes sociales por sectores de La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei.

El legislador señaló que ese sector político "tergiversó y distorsionó datos" y aclaró que el inmueble en cuestión es un bien que él y sus tres hermanos heredaron de sus padres.

En declaraciones a LT8, el legislador santafesino primero quiso hacer una aclaración: “La semana pasada, los libertarios nos decían en los pasillos del Congreso que ahora venia el golpe por golpe. ‘Los que nos golpearon van a recibir golpes’, nos dijeron. Y desde el año pasado soy objeto de campañas difamatorias que me vinculan a denuncias por pedofilia, mutilación de niños y otros delitos aberrantes. Ante eso inicié una causa ante la justicia, que acaba de terminar su instrucción y pronto habrá novedades entorno al ecosistema libertario que orquestaron esa campaña “.

Paulón indicó que ahora, como principal denunciante del caso Adorni y de los créditos del Banco Nación, “(los libertarios) se toman de la valuación fiscal del departamento que tengo en Pichincha para decir que compré un inmueble de 360 metros cuadrados a 20 mil dólares. Obviamente, esa casa no tiene 360 metros cuadrados. Tengo las escrituras y las llevaré el 29 de abril (día previsto para la presentación del jefe de Gabienete en el Cogreso) para ver si Adorni puede llevar las suyas".

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"Toda mi información la colgué en internet. Es un departamento normal, de 78 metros cuadrados, fruto del esfuerzo de mis padres. Mi papá trabajó toda la vida, era abogado y escribano; falleció al igual que mi mamá. Ambos nos dejaron a los cuatro hijos un departamento para arrancar. No vale lo que dicen los libertarios. La escritura es por el precio del mercado. Es la valuación fiscal que aplica API y las declaraciones juradas de bienes se consignan con valuaciones fiscales, no con valores de mercado. Entonces hay una tergiversación de la información y una manipulación de datos”.

“Si todos pusieran sus declaraciones juradas de bienes en la Cámara de Diputados podríamos comparar los que tienen departamentos comprados a diferentes tipo de dólar que son varios. Yo soy transparente. La gente me conoce, vivo en el mismo lugar, voy al supermercado, y tengo una trayectoria que tengo que cuidar, en un Partido Socialista que siempre ha sido un partido honesto. Por eso puedo actuar con libertad. Están todos mis papeles a disposición. Los publiqué en internet, pero también los voy a llevar a la Cámara para darle una copia a Adorni, a ver si él se anima a darme una copia de todas sus escrituras y yo las pueda analizar en detalle”.

Adorni ante el Congreso

Antes de referirse a las denuncias en su contra, el diputado oriundo de Rosario se mostró confiado que se pueda convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el caso de Manuel Adorni.

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“Nadie explica por qué sigue en el Gobierno, cuando hoy ya está imputado y siguen apareciendo irregularidades. Presentamos un escrito ante el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, porque lo de la escribana Nechevenko es lamentable y vergonzoso. No reportar a la Unidad de Información Financiera los movimientos de un funcionario público que compra en dos años varias propiedades con una forma de hipoteca privada que puede ser legal, pero de necesario reporte cuando se trata del jefe de Gabinete de ministros”, subrayó.

Paulón consideró que “es políticamente difícil sostener lo de Adorni. El 29 de abril vendrá a presentar su informe al Congreso, si es que sigue siendo jefe de Gabinete. Tiene que dar explicaciones, no de gestión sino de este caso que lo compromete como jefe de Gabinete y que también salpica al gobierno nacional. No son pocos los funcionarios que en off y también en on se han ido despegando de la situación que atraviesa”.