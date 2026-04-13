Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril El 24 de abril se realizará el remate del primer lote de soja, y el 28 el encuentro argentino de transporte fluvial. Abrieron la inscripción para participar del programa Naves. La industria petroquímica prepara su gran jornada en junio 13 de abril 2026 · 06:15hs

El transporte fluvial, eje de uno de los encuentros empresariales más importantes del año.

En un mundo convulsionado y en un momento de definiciones importantes a nivel local, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF) se prepara para realizar su edición número veinte. Bajo el título “La hidrovía del siglo XXI”, será un espacio clave para debatir los grandes desafíos del sistema fluvio-marítimo argentino. Los temas centrales del evento que organiza anualmente el Instituto de Desarrollo Regional serán la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, el impacto de la tecnología y la IA en el transporte y el contexto geopolítico y comercio internacional. Además, se presentará el programa, así como los expositores y disertantes de Exportlog 2026, la primera exhibición portuaria y logística de la región, organizada por el IDR y GlobalPorts, que se realizará el 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Esta edición forma parte de las actividades por los 30 años del Instituto de Desarrollo Regional. Más información en: https://transportefluvial.com/index.php/noticias/item/669-la-hidrovia-del-siglo-xxi-en-debate-se-desarrollara-el-xx-encuentro-argentino-de-transporte-fluvial

La ceremonia de la soja Unos días antes, el mundo de los agronegocios se dará cita también en la Bolsa de Comercio de Rosario para participar del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 arribado a la plaza local. Al acto, que marca el inicio simbólico del período de comercialización de la cosecha de la oleaginosa, asistirán autoridades de gobierno nacional, provincial y municipal, operadores del mercado y miembros de entidades de la producción. Será el viernes 24 de abril a las 12 hs.

soja 1.jpg Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones. Un impulso a los emprendedores Durante casi todo el mes de abril, del 6 al 28, está abierta la inscripción para participar de una nueva edición de proyecto Naves, el programa de formación y acompañamiento del Banco Macro y EmprendeIAE para impulsar el desarrollo y la profesionalización de emprendedores, startups y pymes de todo el país. La convocatoria alcanza tanto a quienes tienen una idea de negocio como a empresas nacientes o que tienen un nuevo proyecto de empresa en marcha. Las propuestas deben estar vinculadas con alguna de estas industrias: agronegocios, economía del conocimiento, energías renovables, minería, oil & gas, salud, turismo y vitivinícola Se incluyen servicios y soluciones para estas industrias, así como también desarrollos vinculados a biotecnología y medicina. El programa incluye seis meses de formación en tres etapas. Información en macro.com.ar/naves.

El desarollo petroquímico En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el siguiente link: http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected]