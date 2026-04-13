La Capital | Economía | Cartelera

Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril

El 24 de abril se realizará el remate del primer lote de soja, y el 28 el encuentro argentino de transporte fluvial. Abrieron la inscripción para participar del programa Naves. La industria petroquímica prepara su gran jornada en junio

13 de abril 2026 · 06:15hs
El transporte fluvial

El transporte fluvial, eje de uno de los encuentros empresariales más importantes del año.

En un mundo convulsionado y en un momento de definiciones importantes a nivel local, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF) se prepara para realizar su edición número veinte. Bajo el título “La hidrovía del siglo XXI”, será un espacio clave para debatir los grandes desafíos del sistema fluvio-marítimo argentino. Los temas centrales del evento que organiza anualmente el Instituto de Desarrollo Regional serán la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, el impacto de la tecnología y la IA en el transporte y el contexto geopolítico y comercio internacional. Además, se presentará el programa, así como los expositores y disertantes de Exportlog 2026, la primera exhibición portuaria y logística de la región, organizada por el IDR y GlobalPorts, que se realizará el 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Esta edición forma parte de las actividades por los 30 años del Instituto de Desarrollo Regional. Más información en: https://transportefluvial.com/index.php/noticias/item/669-la-hidrovia-del-siglo-xxi-en-debate-se-desarrollara-el-xx-encuentro-argentino-de-transporte-fluvial

La ceremonia de la soja

Unos días antes, el mundo de los agronegocios se dará cita también en la Bolsa de Comercio de Rosario para participar del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 arribado a la plaza local. Al acto, que marca el inicio simbólico del período de comercialización de la cosecha de la oleaginosa, asistirán autoridades de gobierno nacional, provincial y municipal, operadores del mercado y miembros de entidades de la producción. Será el viernes 24 de abril a las 12 hs.

soja 1.jpg
Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Un impulso a los emprendedores

Durante casi todo el mes de abril, del 6 al 28, está abierta la inscripción para participar de una nueva edición de proyecto Naves, el programa de formación y acompañamiento del Banco Macro y EmprendeIAE para impulsar el desarrollo y la profesionalización de emprendedores, startups y pymes de todo el país. La convocatoria alcanza tanto a quienes tienen una idea de negocio como a empresas nacientes o que tienen un nuevo proyecto de empresa en marcha. Las propuestas deben estar vinculadas con alguna de estas industrias: agronegocios, economía del conocimiento, energías renovables, minería, oil & gas, salud, turismo y vitivinícola Se incluyen servicios y soluciones para estas industrias, así como también desarrollos vinculados a biotecnología y medicina. El programa incluye seis meses de formación en tres etapas. Información en macro.com.ar/naves.

El desarollo petroquímico

En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el siguiente link: http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected]

Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el 1º de abril en la Bolsa. Este lunes vuelve para la presentación de un libro.

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa

El transporte y los viajes al exterior lideran los egresos de divisas por la importación de servicios.

La balanza comercial de servicios registró un déficit histórico en 2025

El gobierno compra dólares pero también enfrenta deuda. ¿Podrá sumar los dólares de la cosecha gruesa?

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas

El economista Rodolfo Santangelo, preocupado por la dolarización.

Santangelo: "Hay que relanzar el plan económico"

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Lo último

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

El Concejo discute un plan para que la casa Cullen Poggi, con protección patrimonial, se restaure y convierta en espacio de usos mixtos con gastronomía, oficinas y viviendas

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Por Nicolás Maggi
Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal
POLICIALES

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Tras la tragedia, comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado
La Región

Tras la tragedia, comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales
La Región

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Por Pablo Mihal
Ovación

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Almirón: Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables

Almirón: "Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables"

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Policiales
Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Lo detectaron con una réplica de arma a metros del Centro de Justicia Penal

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La Ciudad
Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes en vísperas de tormentas

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos
La Ciudad

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo
la region

San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio
El Mundo

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club

Por Gonzalo Santamaría
La Región

De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas
Economía

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables
La ciudad

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands
la region

La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

El celebrado unipersonal Viento blanco llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

El celebrado unipersonal "Viento blanco" llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo