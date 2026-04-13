Cartelera económica: agro y transporte dominan la agenda de abril

En un mundo convulsionado y en un momento de definiciones importantes a nivel local, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF) se prepara para realizar su edición número veinte. Bajo el título “La hidrovía del siglo XXI”, será un espacio clave para debatir los grandes desafíos del sistema fluvio-marítimo argentino. Los temas centrales del evento que organiza anualmente el Instituto de Desarrollo Regional serán la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, el impacto de la tecnología y la IA en el transporte y el contexto geopolítico y comercio internacional. Además, se presentará el programa, así como los expositores y disertantes de Exportlog 2026, la primera exhibición portuaria y logística de la región, organizada por el IDR y GlobalPorts, que se realizará el 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Esta edición forma parte de las actividades por los 30 años del Instituto de Desarrollo Regional. Más información en: https://transportefluvial.com/index.php/noticias/item/669-la-hidrovia-del-siglo-xxi-en-debate-se-desarrollara-el-xx-encuentro-argentino-de-transporte-fluvial