En Newell's, Walter Núñez cumplió con la revisión médica y por la tarde firmará el contrato

El delantero de Montevideo City Torque no será la única incorporación que se oficializará este martes. También se sumará a préstamo el extremo Franco García

Walter Núñez jugó en Montevideo City Torque entre 2024 y 2025. Llegará a préstamo a Newell's por un año.

Newell's suma futbolistas a su plantel. El extremo Walter Núñez, de 22 años, cumplió con la revisión médica este martes y se espera que por la tarde firme su contrato por el lapso de un año. Su pase pertenece a Montevideo City Torque y llegará a préstamo.

El delantero, que inició su carrera en Ferro, no será el único que se incorpore a Newell's en esta jornada. Franco García, con el pase en su poder, se convertirá en futbolista rojinegro.

El último fin de semana se llegó a un acuerdo entre Newell's y Montevideo City Torque por Núñez. Hubo intercambio de borradores para la confección del contrato entre ambos clubes. Una vez que existió conformidad, el club del Parque arregló los términos del contrato con el futbolista.

Este martes al mediodía, el futbolista cumplió con la revisión médica de rigor y por la tarde será el momento de que estampe la firma en el contrato.

Los partidos en Ferro y Montevideo City Torque

Newell's tendrá una opción de compra por Núñez, con pasado en Ferro (44 partidos y un gol) y Montevideo City Torque (28 encuentros y 2 goles), que adquirió al futbolista en 500 mil dólares.

Franco García, de 28 años, también se encuentra en Rosario y tendrá un contrato con Newell's por el término de 12 meses. Se quedó con el pase luego de que acordó su salida de Cobresal de Chile. En 2025 se fue a préstamo a San Martín de Tucumán, que lo quería retener.

García fue de “los jugadores más regulares de San Martín de Tucumán la temporada pasada. Es veloz por la banda y le gusta mucho el uno contra uno”, contó el periodista Gonzalo Cabrera Terrazas, del diario La Gaceta de Tucumán, seguidor de la campaña del Ciruja.

image - 2026-01-03T132158.502 Franco García jugó el último año en San Martín de Tucumán. Recurrió a la Fifa por un conflicto con Cobresal. La Gaceta de Tucumán

“Aportó algunas asistencias, pero le cuesta un poco en la zona de definición. Tiene altos y bajos. Así como en un partido puede marcar la diferencia, en otros pasa desapercibido”, añadió.

García disputó en su carrera 169 partidos y señaló 22 goles, según el sitio de estadísticas Transfermarkt, entre Racing de Córdoba, Cobresal y San Martín de Tucumán.