La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's, Walter Núñez cumplió con la revisión médica y por la tarde firmará el contrato

El delantero de Montevideo City Torque no será la única incorporación que se oficializará este martes. También se sumará a préstamo el extremo Franco García

6 de enero 2026 · 14:03hs
Walter Núñez jugó en Montevideo City Torque entre 2024 y 2025. Llegará a préstamo a Newells por un año.

Walter Núñez jugó en Montevideo City Torque entre 2024 y 2025. Llegará a préstamo a Newell's por un año.

Newell's suma futbolistas a su plantel. El extremo Walter Núñez, de 22 años, cumplió con la revisión médica este martes y se espera que por la tarde firme su contrato por el lapso de un año. Su pase pertenece a Montevideo City Torque y llegará a préstamo.

El delantero, que inició su carrera en Ferro, no será el único que se incorpore a Newell's en esta jornada. Franco García, con el pase en su poder, se convertirá en futbolista rojinegro.

El último fin de semana se llegó a un acuerdo entre Newell's y Montevideo City Torque por Núñez. Hubo intercambio de borradores para la confección del contrato entre ambos clubes. Una vez que existió conformidad, el club del Parque arregló los términos del contrato con el futbolista.

Este martes al mediodía, el futbolista cumplió con la revisión médica de rigor y por la tarde será el momento de que estampe la firma en el contrato.

Los partidos en Ferro y Montevideo City Torque

Newell's tendrá una opción de compra por Núñez, con pasado en Ferro (44 partidos y un gol) y Montevideo City Torque (28 encuentros y 2 goles), que adquirió al futbolista en 500 mil dólares.

Franco García, de 28 años, también se encuentra en Rosario y tendrá un contrato con Newell's por el término de 12 meses. Se quedó con el pase luego de que acordó su salida de Cobresal de Chile. En 2025 se fue a préstamo a San Martín de Tucumán, que lo quería retener.

>> Leer más: El próximo clásico entre Newell's y Central ya tiene fecha y hora definida

García fue de “los jugadores más regulares de San Martín de Tucumán la temporada pasada. Es veloz por la banda y le gusta mucho el uno contra uno”, contó el periodista Gonzalo Cabrera Terrazas, del diario La Gaceta de Tucumán, seguidor de la campaña del Ciruja.

image - 2026-01-03T132158.502
Franco García jugó el último año en San Martín de Tucumán. Recurrió a la Fifa por un conflicto con Cobresal.

Franco García jugó el último año en San Martín de Tucumán. Recurrió a la Fifa por un conflicto con Cobresal.

“Aportó algunas asistencias, pero le cuesta un poco en la zona de definición. Tiene altos y bajos. Así como en un partido puede marcar la diferencia, en otros pasa desapercibido”, añadió.

García disputó en su carrera 169 partidos y señaló 22 goles, según el sitio de estadísticas Transfermarkt, entre Racing de Córdoba, Cobresal y San Martín de Tucumán.

Noticias relacionadas
Messi brindó detalles sobre su salida de Newells y su tratamiento de hormonas.

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

Los hinchas de Newells y Central deberán superar problemas con la programación de los partidos.

Un "problema" común para los hinchas de Newell's y Central en el torneo Apertura

Ever Banega le dijo adiós a Newells y seguirá su carrera en el Halcón de Varela. 

Newell's ya es historia: Banega consiguió club y seguirá jugando en el fútbol argentino

Central iniciará el campeonato ante Belgrano, mientras que Newell’s debutará frente a Talleres

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca
La Ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Ovación
Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

La confesión de Messi sobre su salida de Newells: El club no tiene nada que ver

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa
La Ciudad

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Zoom

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
El Mundo

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero