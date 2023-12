El año se cerró con un hecho histórico: la Copa Davis acá

Todo año marca hitos en distintos aspectos de las sociedades y el deportivo de la ciudad no podía estar ajeno a ella. En un repaso de aquellos acontecimientos más importantes, exceptuando al fútbol profesional de primera o al gran año de Provincial en básquet descriptos en otras páginas de este suplemento, sin dudas que el más impactante llegó con las navidades. Y fue la confirmación de que Rosario será por primera vez en la historia sede de un encuentro de Copa Davis , el Mundial de tenis que se disputa todos los años.

En fútbol femenino lo mejor fue lo de Newell’s , que ascendió a primera y jugará el clásico con Central, que no peleó títulos en la A pero hizo buenas campañas.

En automovilismo, el Fangio tuvo la visita del TC2000 y el Top Race solamente, pero el Turismo Nacional esta vez pasó de largo como el sueño de volver a traer al TC. En este deporte, el diseñador rosarino Franco Cavallone trascendió porque ganó un concurso y decoró el Red Bull campeón de F-1 para el GP en Austin.

El rugby no tuvo un año brillante, porque a Plaza solo le alcanzó para salvarse del descenso en la última fecha de la Urba, mientras que en el Litoral Gimnasia no pudo retener el título y no hubo finalistas locales en el Torneo del Interior.

Sí estuvo la representación rosarina en Los Pumas que llegaron al 4º puesto en el Mundial de Francia, con Emiliano Boffelli de estandarte, más Juan Imhoff y Jerónimo de la Fuente.

Mientras que los Panamericanos y Parapanamericanos de Chile acapararon la atención en octubre y noviembre. En la primera de las competencias, el rosarino Bautista Lugarini logró el oro en el equipo de básquet, mientras que Tomás Echenique, Iván Carabantes, Teo Soler, Tomás Galimberti, Tomás Tilatti y Esteban Corsi ganaron la plata con el de waterpolo.

Mismo galardón obtuvo Roberto Pezzota en squash y Tobías Giorgis en la modalidad overall de esquí náutico. Además fue bronce en salto. Santino Basaldella debutó en Stand Up Paddle con el bronce.

En la siguiente competencia, el atleta Brian Impellizzeri y el nadador Fernando Carlomagno ganaron preseas de oro, la atleta Yanina Martínez, de plata y bronce. la judoca Nadia Boggiano y el futbolista PC7 Rodrigo Lugrin, de plata, y el nadador Facundo Arregui, de bronce.

En fútbol masculino, otro hecho trascendente fue la decisión de AFA de eliminar la Primera D, lo que permitió el ascenso de Argentino a la C después de 13 años, mientras que Central Córdoba en la C fracasó en su intento de quedarse con uno de los seis ascensos que finalmente dio la categoría.

Y el dato amargo relacionado al deporte y al fútbol rosarino de este 2023 fue el asesinato de Ivana Garcilazo luego del último clásico, por el cual hay dos detenidos y un acusado prófugo.